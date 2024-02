El gobernador Valdés contra Lousteau: "No me va a marcar la cancha"

"No me interesa lo que puedan pensar, yo represento a los correntinos. Soy primer mandatario de la provincia de Corrientes y corresponde que el Gobernador reciba al Presidente de la Nación" Gustavo Valdés

"Lousteau no me va a marcar la cancha. Fue ministro del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, yo hace 40 años años que soy radical" Gustavo Valdés

El gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, profundizó este martes la interna en su partido al sostener que le "importa tres carajos" la crítica de un sector que responde al jefe de la UCR, Martín Lousteau, por haber recibido al presidente Javier Milei, y le enrostró al senador nacional que "fue ministro del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y no me va a marcar la cancha".Valdés dijo por Radio Sudamericana que va "pelear por los recursos de los correntinos" y sostuvo que se trata de "la vieja disputa de la Argentina, desde que se creó el puerto de Buenos Aires, la pelea de unitarios y federales, y la lucha por los recursos es fundamental"."El Presidente no reconoce la plata, pero reconoce las responsabilidades de los gobernadores", señaló, y aseveró que "para asumir las responsabilidades hay que tener solvencia; para cumplir con las responsabilidades de salud, educación, infraestructura, necesitamos recursos".Abundó que "como correntino voy a pelear por los recursos de nuestra provincia", ya que "para cumplir con todas las responsabilidades que nos impone la Constitución tenemos que tener recursos""No voy a ceder gratuitamente los recursos que son los correntinos. Tenemos derechos y recursos que nos pertenecen", amplió Valdés.Acerca de los cuestionamientos de un sector de la UCR vinculado al presidente del Comité Nacional, el senador Lousteau, a la recepción que le hizo a Milei, aseveró: "Me importa tres carajos lo que piense Lousteau"."Lousteau no me va a marcar la cancha. Fue ministro del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, yo hace 40 años años que soy radical" clamó."No me interesa lo que él piense yo represento a los correntinos, no Lousteau, no al centralismo porteño", puntualizó.E insistió: "Pertenezco a la provincia de Corrientes y cuando viene un Presidente yo lo voy a atender, sea de mi signo político o no, aunque le genere desconfianza a cualquiera"."No me interesa lo que puedan pensar, yo represento a los correntinos. Soy primer mandatario de la provincia de Corrientes y corresponde que el Gobernador reciba al Presidente de la Nación", amplió.