The Beatles tendrá su propio multiverso: Sam Mendes prepara cuatro filmes

Reediciones, temas inéditos, nuevas series con el mismo material de una vieja película y hasta composiciones con inteligencia artificial forman parte de la factoría The Beatles, que ahora suma el"Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine", dijo Mendes, ganador de un Oscar como director por "Belleza Americana", en un comunicado publicado por el sitio Variety.En concreto, el director de la bélica "1917" centrará cada uno de los filmes en cada uno de los miembros de la banda:Según el comunicado,Además de dirigir, Mendes producirá junto a su socia de Neal Street Productions, Pippa Harris, y Julie Pastor de Neal Street. Jeff Jones será el productor ejecutivo de Apple Corps Limited, la organización multimedia fundada por los Beatles en 1968. Sony Pictures será la casa distribuidora de la tetralogía que todavía no tiene fecha de estreno.De esta forma,Aunque con excepción de la de Elton John ("Rocket Man"), quien pidió que no se excluya su lado oscuro, todas las biopics contaron con el beneplácito de las familias y culminaron en historias bastante lavadas y sin atractivo cinematográfico, más allá de la propia fama de los protagonistas.