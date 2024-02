Ignacio Piatti: "Hoy los jugadores eligen la MLS para dar el salto a Europa"

Ignacio Piatti, embajador de la MLS y scouting del Montreal Impact | Foto: MLS

Guillermo Barros Schelotto en el Columbus Crew de la MLS | Foto MLS

⚽ Ignacio Piatti, actual embajador de la Major League Soccer y scouting del Montreal Impact: "Hoy los jugadores eligen la MLS para dar el salto a Europa"



✍️ Franco Córdoba https://t.co/EUM8lby5r9 pic.twitter.com/WUMhCUNDBc — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 20, 2024

Messi y el ADN argentino derraman su fútbol en Estados Unidos

Piatti fue capitán e ídolo en el Montreal Impact durate sus seis temporadas en Canadá | Foto: MLS

“Los clubes ya empezaron a contratar talentos jóvenes para que empiecen sus carreras en la competencia y es eso lo que está pasando ahora acá en la Argentina y en todos lados Nacho Piatti a Télam

Thiago Almada en Atlanta United, y como Messi, Campeón del Mundo en Qatar 2022 | Foto: AFP

La MLS desde adentro: "Hay un antes de Messi y un después"



Es argentino y a los 10 años dejó el país para desarrollarse en los Estados Unidos. Hoy es uno de los integrantes de la Major League Soccer en la difusión de la marca deportiva y con su óptica no escatima en admitir que la temporada 2024 seguirá con el desarrollo.



Gabriel Gabor es el Director de Comunicaciones de la Major League Soccer y dialogó con Télam acerca de lo que esperan en la competencia más importante del fútbol norteamericano para esta campaña que comenzará este 21 de febrero.



Gabor contó del verdadero impacto que Lionel Messi y su llegada al Inter Miami no sólo causó en la Major League Soccer, sino en lo deportivo.



"Messi cambió mucho la liga. La tensión en la en ella es que hay un antes y un después. Hay mayor atención que nunca, no solo de Leo, pero sobre todo lo que lo rodea", indicó.



En 2023, la cantidad de argentinos ascendió a 43, mientras que, hasta el último fin de semana previo al comienzo del torneo, el 21 de febrero entre Inter Miami y Real Salt Lake es de 33 albicelestes.







"Hay jugadores argentinos que más allá de Messi, son destacados y jóvenes como (Thiago) Almada, (Luciano) Acosta y Alan Velasco", afirmó uno de los miembros más importantes de la comunicación de la MLS.



"La competencia que ya cuenta con 30 franquicias, con San Diego que comenzará el próximo año a jugar, tuvo en la pasada campaña un récord de asistencia de público al clásico de Los Ángeles con 82 mil personas", indicó.



¿Están listos?



Your reserved spot to support is just a bio click away! pic.twitter.com/v43Zh12feC — San Diego FC (@sandiegofc) January 4, 2024

Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles FC tuvo a 82 mil espectadores en el Rose Bowl y se aguarda que en este 2024 puedan alcanzar los 90 mil, de acuerdo a la configuración del escenario del cotejo.



El pasado torneo, la MLS tuvo a ST Louis como franquicia 29 debutante y tuvo durante toda la temporada todos los tickets agotados y hasta el momento hay una espera de 30 mil personas.



Para Gabor hay hitos en la última temporada como el acuerdo a 10 años con Apple. "Ellos creen en la MLS".



"Nosotros pensamos que somos la Liga más accesible del mundo y llega a más de 100 países, porque es un torneo que contó con jugadores de 81 nacionalidades diferentes", aseguró.



"Lo puedes seguir en tu teléfono, computadora o en donde quieras. Si tenés el paquete y cada semana también hay partidos que están en la parte no pagada de Apple. Ellos dijeron que querían revolucionar la forma de ver el fútbol, como lo hicieron con un teléfono", agregó.



Gabor indicó que la marca de la "manzanita" aseguró que "ellos no querían estar en el negocio de fútbol o deportes". "Queremos estar en el negocio de la MLS. Ellos creen que la MLS", agregó.





We'd like to pull you for a chat...#MLSisBack pic.twitter.com/I7Hve2GsNU — Major League Soccer (@MLS) February 20, 2024

Entre los datos más relevantes que tiene la MLS es que el promedio de edad de los jugadores llega a 24.2 años y por eso se posiciona como la más grande del mundo por las 30 instituciones que tendremos el año próximo.



"EL MUNDO DEL FÚTBOL VA A ESTAR EN ESTADOS UNIDOS"



Gabor realiza un detallado análisis de la actualidad de la competencia más importante que tiene Norteamérica y que tendrá en el futuro diferentes competencias, donde un denominador común será la tierra donde se creó la MLS.









"El mundo del fútbol va a estar en Estados Unidos los próximos cinco años. Este año con la Copa América y Leagues Cup, el próximo Mundial de Clubes, Leagues Cup y la Copa Oro. En 2026 tenés la Copa del Mundo, en el 27 con el Mundial Femenino como posibilidad, mientras que en 2028 los Juegos Olímpicos (Los Ángeles)", reconoció.



"Por eso la FIFA abrió una oficina permanente y hay medios que ahora tienen representación permanente en Estados Unidos", cerró.

Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles FC tuvo a 82 mil espectadores en el Rose Bowl y se aguarda que en este 2024 puedan alcanzar los 90 mil, de acuerdo a la configuración del escenario del cotejo.El pasado torneo, la MLS tuvo a ST Louis como franquicia 29 debutante y tuvo durante toda la temporada todos los tickets agotados y hasta el momento hay una espera de 30 mil personas.Para Gabor hay hitos en la última temporada como el acuerdo a 10 años con Apple. "Ellos creen en la MLS"."Nosotros pensamos que somos la Liga más accesible del mundo y llega a más de 100 países, porque es un torneo que contó con jugadores de 81 nacionalidades diferentes", aseguró."Lo puedes seguir en tu teléfono, computadora o en donde quieras. Si tenés el paquete y cada semana también hay partidos que están en la parte no pagada de Apple. Ellos dijeron que querían revolucionar la forma de ver el fútbol, como lo hicieron con un teléfono", agregó.Gabor indicó que la marca de la "manzanita" aseguró que "ellos no querían estar en el negocio de fútbol o deportes". "Queremos estar en el negocio de la MLS. Ellos creen que la MLS", agregó.Entre los datos más relevantes que tiene la MLS es que el promedio de edad de los jugadores llega a 24.2 años y por eso se posiciona como la más grande del mundo por las 30 instituciones que tendremos el año próximo.Gabor realiza un detallado análisis de la actualidad de la competencia más importante que tiene Norteamérica y que tendrá en el futuro diferentes competencias, donde un denominador común será la tierra donde se creó la MLS."El mundo del fútbol va a estar en Estados Unidos los próximos cinco años. Este año con la Copa América y Leagues Cup, el próximo Mundial de Clubes, Leagues Cup y la Copa Oro. En 2026 tenés la Copa del Mundo, en el 27 con el Mundial Femenino como posibilidad, mientras que en 2028 los Juegos Olímpicos (Los Ángeles)", reconoció."Por eso la FIFA abrió una oficina permanente y hay medios que ahora tienen representación permanente en Estados Unidos", cerró.

Ignacio Piatti, ex futbolista y hoy Embajador de la MLS, fue parte del desembarco de ésta junto al Director de Comunicaciones, Gabriel Gabor, quienes presentaron una nueva temporada de la competencia de los Estados Unidos en Argentina. La misma donde Lionel Messi y 31 argentinos irán por el título de campeón que consagró en la última edición a Columbus Crew.Piatti, ex capitán y jugador de la franquicia Montreal Impact en Canadá, analizó cómo se vislumbra un nuevo campeonato, con el crecimiento de la marca de la liga a nivel global y el impacto de Messi, pero además de la llegada de los argentinos y su desarrollo como figuras previo a su carrera en Europa.“Los clubes ya empezaron a contratar talentos jóvenes para que empiecen sus carreras en la competencia y es eso lo que está pasando ahora acá en la Argentina y en todos lados. Es que todos los jugadores se quieren ir eligen ir a la MLS para después por ahí saltar a Europa, que antes era al revés. Y yo me incluyo, porque en su momento todos querían saltar a Europa” aseguró el ex jugador de San Lorenzo de Almagro, Campeón de la Libertadores 2014.“Ahora por un montón de razones miran la MLS por el crecimiento, instalaciones, estadios o por la forma de vida. Hay muchas cosas que se ponen en juego y que obviamente ayudó el tema de los argentinos, obvio. Estuvo Diego Valeri en ese momento, (Guillermo) Barros Schelotto, Federico Higuaín y todos esos jugadores anduvieron muy bien. También por eso que la Liga sigue contratando argentinos y otros tipos de jugadores de otras nacionalidades”, agregó.El jugador nacido en la provincia de Córdoba llegó en agosto de 2014 a Montreal para sumarse al Impact, donde tras seis temporadas, se convirtió en el máximo anotador de la historia de la franquicia con 35 gritos.“Nacho”, a su llegada en la MLS, se encontró con rivales de la talla internacional comoy donde “era una liga que comenzaba a mezclar jugadores de experiencia con jóvenes”. “Hasta el día de hoy, que va en constante crecimiento, eso empezó a cambiar”, reconoció.El trabajo de Piatti con la Major League Soccer lo llevó a ser scouting del Montreal Impact en la Argentina, y su labor se centra en que desde su país hacia la directiva deportiva de la franquicia canadiense pueda nutrir los planteles. “Veo jugadores acá que ellos por ahí no llegan a ver, muchos con proyección y donde me toca evaluar el aspecto personal. Si es buena persona, la familia, el aspecto de quién los rodea, que eso es muy importante para la liga y para Montreal por su filosofía”, aseguró el ex Lecce de Italia y Racing Club.“Al haber yo estado durante seis años allá valúo la adaptación que pueden hacer ellos, el estilo de juego, no es que le paso cualquier jugador, sino tres o cuatro que es lo que a mí me parece que pueden llegar a ser de utilidad. Después al director deportivo le llegan jugadores por otro lado. Entonces también me los hace evaluar de esa forma y así realizamos nuestro trabajo en Montreal”, indicó.Piatti se muestra muy contento por la devolución del público de la MLS sobre los jugadores compatriotas, aquellos que en muchos casos son los creativos y cerebros en las franquicias. Es por ello que el ex enganche de la provincia de Córdoba dice que: “no sé a qué argentino no le fue bien acá en la MLS”.“A todos los que estaban desde Fede Higuaín (ex Columbus Crew e Inter Miami) que les fue bien. Diego Valeri (Portland Timbers), Thiago Almada (Atlanta Utd), ahora (Lucas) Zelarrayán (ex Crew) que se fue a Arabia Saudita (Al-Fateh) o (Emanuel) Reynoso (Minnesota United) que estaba en Boca. Toda esa clase de jugadores andan muy bien. Como tipo enganches, que acá por ahí en algunos equipos no tienen la posibilidad de contar o ya no juegan más así”, describió.Por último, el impacto de Messi para Piatti se ve reflejado en el común de los días, con los niños y niñas más jóvenes identificados con las camisetas de las franquicias como sucede en Argentina.“Su llegada influyó muchísimo en eso de que los chicos tengan la remera del Inter Miami o tengan la de Orlando. Hay un montón de cosas que pasan. Es por eso que la idea es difundir que no se la tenía a la MLS, desde acá de Argentina, como debía ser. Porque muchos no saben explicar el mundo que es allá”, cerró.