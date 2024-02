Herman Mandole: “La Selección es un sueño y es el trabajo más lindo que me tocó hacer”

Foto: Prensa CAB.

Lacomenzó con sus entrenamientos para el debut en los Clasificatorios FIBA rumbo a la AmeriCup 2025. Ante la imposibilidad del director técnicode viajar al país por sus compromisos en la NBA con los Minnesota Timberwolves,se hará cargo en esta ventana de estar al frente del equipo nacional.. Hoy que me toca conducir este grupo, me genera un montón de orgullo y sobre todo una responsabilidad muy grande”, manifestó el también entrenador del Varese italiano.“Estoy cumpliendo la función de asistente y una de las funciones es poder liderar el equipo cuando el entrenador principal no está. Hablo todos los días con Pablo, está muy arriba del equipo y es el primero que le gustaría estar acá. Pero bueno, por cuestiones de la NBA no lo puede hacer, como pasa en un montón de otras selecciones también”, agregó.Sobre los aspectos destacados de la ventana ante Chile (la gira se completará el domingo 25 a las 21.20 ante los trasandinos en Valdivia), Mandole opinó: “Las claves son primero ser eficiente como cuerpo técnico para no hacer de más, sino hacer lo justo. Y tratar de que los jugadores lleguen en buena forma física al partido y como cuerpo técnico ponerlos en las situaciones donde ellos se sienten cómodos y darle la libertad para que puedan jugar al básquet”.Por último, y en referencia al marco que se espera en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata para recibir una vez más a la Selección, concluyo: “La gente argentina siempre acompaña, me tocó estar en varios lugares del mundo y la verdad que como nuestra gente no he visto. Creo que es algo que tiene que ver con nuestra cultura. Vamos a disfrutar el partido y esperemos que la gente lo pueda disfrutar también”.