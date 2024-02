Cafiero: "El PJ no se tiene que indignar por el insulto, sino transformarlo en acción política"

Cafiero insistió que "el peronismo es acción, no es indignación" / Foto: Eliana Obregón

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Santiago Cafiero consideró que, y advirtió que "las extremas derechas siempre generan discusiones, escándalos y cancelaciones para silenciar los principales temas que perjudican en verdad a la gente".Tras la calificación del presidente Javier Milei al Congreso como "un nido de ratas" , Cafiero fijó una postura diferente al resto de los dirigentes políticos de otros espacios que cuestionaron los dichos del jefe de Estado.En una entrevista con Radio 10, el excanciller señaló que "el peronismo es acción y no indignación, por lo que no se tiene que indignar ante el insulto, sino que lo tiene que transformar en acción política".Cafiero profundizó que los diferentes cruces que tiene el Gobierno nacional con artistas o políticosAl ejemplificar, Cafiero insistió que "el peronismo es acción, no es indignación. El peronismo no describe la necesidad de hacer vivienda, sino que va y las hace".Debido al contexto social y económico, el exjefe de Gabinete pidió a los distintos sectores del frente UxP "dejar la discusión interna de lado un poco porque cuando empezamos a ver lo que tenemos que enfrentar y los desafíos que hay, esa discusión es estéril"."El peronismo se revisa a sí mismo con acciones concretas y actuando", definió, y sostuvo que "la Argentina necesita de dialogo político para resolver problemas" como lo tuvo en el inicio de la pandemia en 2020.