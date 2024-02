Suben un 70% los trenes de larga distancia y evalúan transferir los colectivos del AMBA

Los trenes de larga distancia sufrirán aumentos del 70%. /Foto: archivo.

Todas las tarifas

Caputo quiere que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se hagan cargo de los subsidios al transporte. /Foto: archivo.

La transformación de los colectivos

a partir del 1 de marzo próximo, al tiempo que el ministro de Economía, Luis Caputo, deslizó la posibilidad de que el Gobierno avance en la transferencia de los colectivos metropolitanos –y su gestión de subsidios- a la provincia y la ciudad de Buenos Aires.A través de la resolución 14/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial,, que habían quedado por fuera de los aumentos realizados a principios de este mes en los trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en ambos casos, de jurisdicción nacional.En ellos trenes interurbanos tendrán tarifas que iniciarán en $ 67,56 para el tramo más corto y que, para los recorridos completos entre terminales llegarán a $ 131,37 en las líneas Cañuelas-Lobos y Cañuelas-Monte; $ 337,82 en la línea Alejandro Korn-Chascomús; $ 206,44 para González Catán-Navarro; $ 243,98 para Villa Ballester-Zárate; $ 187,68 para Villa Ballester-Capilla del Señor; $ 243,98 para Merlo-Lobos y $ 206,44 para Moreno-Mercedes.En tanto,en la ciudad de La Plata tendrá una tarifa única de $ 67,56, respecto a los $ 39,58 actuales.En el caso de losla línea Güemes-Salta-Campo Quijano y el Tren de las Sierras en Córdoba tendrán una tarifa que rondará entre $ 55 y $ 195; la línea Córdoba-Villa María entre $ 185 y $ 1.645 para primera clase y entre $ 220 y $ 1.975 para Pullman; Paraná-Enrique Berduc-Jorge Méndez (Entre Ríos) entre $ 55 y $ 95; Tren del Valle (Neuquén) entre $ 59,13 y $ 197,10; y las líneas chaqueñas Chorotis-Sáenz Peña y Los Amores-Cacuí-Resistencia (Chaco) entre $ 55 y $ 260., la tarifa de referencia para la línea Constitución-Mar del Plata será de $ 4.493, Constitución-Pinamar, $ 3.896; Constitución-Bahía Blanca (actualmente sin servicio), $ 7.691; Retiro-Justo Daract, $ 7.365; Retiro-Rosario, $ 3.558; Retiro-Tucumán $ 12.939; y Once-Pehuajó, $ 4.076.En todos los casos seguirá rigiendo el descuento de 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social.En lo que respecta alas tarifas ya fueron incrementadas a principios de este mes con incrementos de 247%.La tarifa mínima (de $ 48,38 para la Línea Mitre, y de $ 37,38 para las líneas Urquiza, Belgrano Norte, Belgrano Sur, y Roca) se unificó en $ 130.En tanto, el segundo tramo (12 a 24 kilómetros) pasó a $ 169 y el tercero (más de 24 kilómetros) a $ 208.También aumentó 251% el colectivo cuyo boleto pasó a $ 270 en la primera sección (0 a 3 kilómetros).(IPC) y las eventuales reducciones en materia de subsidios.Respecto a este último punto, el Gobierno anunció este mes que eliminará el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior del País, por lo que dejará de subsidiar a los colectivos de jurisdicción provincial.Hasta el momento, por fuera de la medida,–con recorridos que inician en la provincia de Buenos Aires y finalizan en la Ciudad de Buenos Aires-El gobierno de Alberto Fernández intentó avanzar en el traspaso de líneas de colectivos que inician y terminan en la capital a la Ciudad, pero no se llegó a ninguna resolución al respecto.De hecho,Caputo deslizó este lunes la posibilidad de avanzar con la transferencia de los colectivos a la ciudad y a la provincia, y queDicho ente, creado en 2012, prevé la representación de ciudad, provincia y nación para coordinar la política de transporte del AMBA, pero nunca fue puesto en marcha.“Hay un punto gris que es CABA porque tiene todavía 31 líneas que no se transfirieron. Cuando se transfirieron los subtes, por alguna razón no se transfirieron. Son jurisdicción nacional así que se arregló con la ciudad de que ellos subsidian un 55% y que nación lo hiciera en 45%”, señaló Caputo en una entrevista con el canal La Nación +.En ese sentido, indicó que desde el gobierno nacional buscan que la Agencia Metropolitana “tome mayor entidad”., agregó.“Yo tengo un diálogo fluido con las autoridades de Transporte. Es gente que sabe y muy educada. Pero me parece que ellos también se terminan enterando de las cosas por los diarios porque nunca habíamos hablado de la eliminación del Fondo Compensador del Interior y ellos se enteraron igual que yo por los medios”, agregó D'Onofrio a la radio Futuröck.Asimismo señaló que “independientemente de la evaluación económica, de si tenemos los fondos o no para hacerlo, jurídicamente es imposible que corten los subsidios".