Fujimori dijo que acordó respaldar a Boluarte como presidenta de Perú hasta 2026

Foto: AFP

El expresidente de Perú Alberto Fujimori dijo que el partido Fuerza Popular, fundado y liderado por su hija Keiko, respaldará a la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, hasta 2026, cuando se celebrarán las próximas elecciones presidenciales., manifestó el exmandatario (1990-2000) en declaraciones para la cadena de televisión peruana Willax TV.Boluarte se presentó a las elecciones presidenciales de 2021 como vicepresidenta de Pedro Castillo por las listas de Perú Libre. En aquellos comicios, Castillo se impuso en segunda vuelta a Keiko Fujimori en su tercer intento por hacerse con la Presidencia del país andino.Respecto de una" tomar este tipo de decisiones, pero confirmó que "el fujimorismo va a estar presente" en los comicios.Tras la destitución y detención de Castillo en diciembre de 2021 después de un intento por arrogarse más competencias, Boluarte ascendió a la Presidencia en medio de violentas protestas en su contra en las que además murieron cerca de 60 personas.Cuestionada por su propio partido, Boluarte llegó a asegurar no haberse sentido nunca identificada por la ideología de Perú Libre, tras lo que el secretario general de la formación, Vladimir Cerrón, anunció su expulsión y afirmó que no quería "traidores".Ahora, cuando Boluarte no cuenta con el apoyo del partido que la aupó hasta la Jefatura de Estado, el fujimorismo contra el que se presentó en aquellos comicios ha mostrado su respaldo hasta la próxima convocatoria de elecciones.Sin embargo, en diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero que la Justicia lo eliminó apenas unos meses más tarde.Tras varios años de trabajo del equipo de abogados del exmandatario, que alegaron problemas de salud por su avanzada edad,La semana pasada, el exmandatario ingresó al área de emergencia de la clínica Internacional, donde permaneció cerca de tres horas, y luego de ser dado de alta se retiró sonriente y caminando sin ayuda, aunque con la sonda nasal.Preguntado por esta polémica medida de gracias, Fujimori defendió que el indulto "está totalmente justificado" y que el Tribunal Constitucional de Perú "ha sustentado debidamente todos los aspectos" relativos a este caso, citó la agencia de noticias Europa Press.