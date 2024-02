España prorrogó el plazo para discutir la ley de amnistía

Foto: AFP

El Congreso de los Diputados de España prorrogó este martes por dos semanas la discusión parlamentaria de la ley de amnistía, en respuesta a un pedido realizado por el, para que se emita un nuevo dictamen y, en tanto, negociar con los independentistas catalanes antes de que se vote nuevamente.La extensión da margen al Gobierno progresista de Sánchez para llegar a un nuevo acuerdo condespués de que la formación delsorprendiera con el voto en contra de la primera propuesta, rechazada en el pleno del Congreso de los Diputados el 30 de enero pasado.El texto regresó después a la comisión de Justicia del Congreso, que debía emitir un nuevo dictamen antes del 21 de febrero. Con la nueva prórroga, solicitada por los socialistas, el plazo se extiende ahora hasta el 7 de marzo.El nuevo texto deberá después ser debatido y votado por los diputados, informó la agencia de noticias AFP.El Gobierno espera que la ley de amnistía se apruebe “lo antes posible”, según dijo este martes la, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que afirmó que "nadie, especialmente en Cataluña, entendería que no se aprobase”, en una referencia velada a JxC, según el medio público español RTVE.Desconfiado tras las recientes decisiones de algunos magistrados, JxC exige que se modifique el texto para evitar que dos posibles causas judiciales, una por terrorismo y otra por alta traición, impidan que la amnistía beneficie a Puigdemont, instalado en Bélgica desde hace más de seis años para eludir a la justicia española.Estos pedidos fueron desestimados en un principio por los socialistas, que mantienen, sin embargo, el optimismo por llegar a un acuerdo que desbloquee el trámite de una ley que causa una gran división en el país."El acuerdo no era fácil, porque si no la ley hubiera salido en el primer momento", reconoció este martes la, en la radio Cadena Ser."Los elementos que nos separan (...) son los que tenemos que desarrollar a lo largo de estos días, y ojalá lleguemos (...) a ese acuerdo, que yo estoy convencida de que terminará saliendo", agregó la también vicesecretaria general del PSOE.El proyecto de ley para amnistiar a cientos de independentistas procesados por su participación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis de la España contemporánea, ha estado en el centro delLos independentistas catalanes impusieron como condición indispensable la sanción de la amnistía a la hora de apoyar a Sánchez para su reelección.Sin embargo, hace unas semanas, medios españoles informaron que hubo reuniones secretas entre elantes de las elecciones generales que ganó el PP.Esto provocó un nuevo escándalo, ya que tanto Núñez Feijóo como otras figuras del PP se habían expresado en contra de amnistiar a los catalanes, que finalmente terminaron inclinando la balanza en favor de una nueva investidura presidencial para Sánchez.Elargumentando que, como se tramitó el proyecto de ley por la vía de urgencia, el plazo son 15 días y no un mes, y denuncian que "no hay precedentes" de algo así, según fuentes 'populares' a RTVE.