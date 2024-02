Neuquén evalúa aplicar una tasa a los combustibles para paliar la quita del subsidio de Nación

Foto: Nacho Sánchez

La Municipalidad de Neuquén junto a otros municipios de la región podrían aplicar “algún tipo de tasa local de combustible” como alternativa para que no recaiga en los bolsillos de los usuarios la quita del Fondo Compensador del Interior, a partir del cual se subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos de todas las provincias.Así lo indicó el secretario municipal de Finanzas neuquino, Fernando Schpoliansky, quien explicó que los intendentes de la regiónEl funcionario precisó que los usuarios del transporte deberían abonar en Neuquén una tarifa plena que rondaría en los $ 2.200 y sostuvo que “eso es absolutamente inaccesible para el conjunto de los pasajeros y realmente volvería al sistema inviable”.“Para poder sostener el nivel de excelencia que tiene el servicio de transporte público, que ha mejorado sustancialmente respecto de lo que había años atrás, hay que buscar fuentes alternativas al financiamiento, por lo que estamos pensando en algún tipo de tasa de combustible local”, señaló Schpoliansky.Asimismo, aclaró que “los impuestos nacionales continúan dentro del precio del combustible, eso no se ha modificado, lo recauda la Nación”, pero aclaró que “no lo distribuye entre los municipios: esto es un claro ejemplo de injusticia tributaria, de inequidad tributaria y absolutamente discriminador con las ciudades del interior”.El funcionario contó que ya“La Municipalidad de Neuquén ya envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza en el que deben decretar la 'emergencia del transporte público' de la ciudad y, dentro de esa emergencia, la creación de esta tasa local de combustible”, indicó.Además, comentó que se está trabajando en forma conjunta con otras comunas del país y que se está pensando en realizar presentaciones “para reclamar la eliminación del Fondo Compensador del Interior, para que sea repuesto o bien se modifique esta cuestión de los impuestos nacionales dentro del combustible”.“Estamos pagando los neuquinos y neuquinas un impuesto que luego no vuelve como subsidio del transporte público; así que, seguramente, sea una cuestión a revisar por todos los ciudadanos de la Argentina”, concluyó el funcionario.