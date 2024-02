El radicalismo le pide a Milei que se retracte ante la Asamblea Legislativa

El senador nacional Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para "repudiar" las declaraciones del presidente / Foto: Archivo.

Blanco advirtió sobre los riesgos de "menospreciar e insultar a quienes, frente a determinados hechos o iniciativas, no coinciden con uno"

Milei volvió a cuestionar a la clase política durante una conferencia en el Club de la Libertad en Corrientes / Foto: Archivo.

La casta y la casa

"Solicito que el Presidente Milei se rectifique de sus dichos ante la apertura de la Asamblea Legislativa el 1 de marzo” Pablo Daniel Blanco, senador UCR

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR) presentó este martes un proyecto para "repudiar" las declaraciones del presidente Javier Milei, quien calificó como un "nido de ratas" al Congreso Nacional, yen la apertura de sesiones ordinarias.“Sus declaraciones no dañan a los legisladores sino a esta institución fundamental de la democracia. Espero su pública retractación el día 1 de marzo en su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa”, manifestó el senador fueguino a través de un comunicado.Para el legisladora quienes, frente a determinados hechos o iniciativas no coinciden con uno"."Sólo un gobierno cesarista, místico o totalitario tiende a descalificar de ese modo intentando suprimir las disidencias sin el más mínimo respeto por la división de poderes”, agregó.En este sentido, el legislador indicó que el enfrentamiento entre "la casta y los hombres de bien"y aseveró que "desde el Congreso de la Nación no estamos dispuestos a alentar ni tolerar la violencia".Blanco expuso que "si el Presidente odia a la casta sería bueno". “Nosotros como representantes del pueblo de las provincias vamos a defender la institucionalidad antes que a las personas", indicó.En esta línea, aseguró que tratar a los diputados y senadores de "mierda" es "la forma más directa de llevar al país a ese destino”.Por estas simples razones y en defensa de la institución a la que pertenezco,, solicito que el Presidente Milei se rectifique de sus dichos ante la apertura de la Asamblea Legislativa el 1 de marzo”, concluyó.Anoche, Milei volvió a cuestionar a los legisladores que no acompañaron el proyecto de ley "Bases" porque "frente a sus privilegios no quieren ceder", afirmó que el Congreso de la Nación es "un nido de ratas" y al caer el tratamiento de este proyecto habrá un atraso del crecimiento de Argentina "de 30 años".Las declaraciones del Presidente se producen, para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso nacional.