La ONU advirtió sobre una "explosión" de muertes de niños en Gaza por falta de alimentos

"Este declive de la situación alimentaria de la población en tres meses no tiene precedentes en el mundo", dijeron estas agencias de la ONU / Foto: AFP.

"Los niños hambrientos, debilitados y profundamente traumatizados son los más susceptibles de caer enfermos y los niños enfermos, en particular aquellos que sufren diarrea, no pueden absorber bien los nutrientes", explicaron / Foto: AFP.

Agencias de ladedicadas a la salud y las infancias alertaron sobre el riesgo de una "explosión" de muertes de niños en lapor la falta de alimentación, una creciente malnutrición y una propagación rápida de enfermedades.Veinte semanas después del inicio de la guerra entrey el movimiento islamista palestino, las agencias advirtieron que los alimentos y el agua potable son "extremadamente escasos" en el territorio palestino y que casi todos los niños sufren enfermedades infecciosas."La Franja de Gaza está a punto de presenciar una explosión del número de muertes evitables de niños, lo que podría agravar el nivel ya insostenible de niños muertos en Gaza", dijo Ted Chaiban, responsable adjunto de la acción humanitaria en Unicef, citado por la agencia de noticias AFP., según este informe de, la(OMS) y e(PMA)., dijo en un comunicado, encargado de situaciones de emergencia en la OMS."Los niños hambrientos, debilitados y profundamente traumatizados son los más susceptibles de caer enfermos y los niños enfermos, en particular aquellos que sufren diarrea, no pueden absorber bien los nutrientes", añadió.Según la evaluación de la ONU, más del 15% de niños menores de dos años presenta "malnutrición aguda" en el norte de Gaza, donde apenas accede a ayuda humanitaria.En el sur del territorio, el porcentaje es del 5%, según estos datos recogidos en enero."Este declive de la situación alimentaria de la población en tres meses no tiene precedentes en el mundo", dijeron estas agencias de la ONU.que dejó alrededor de 1.200 personas muertas, en su mayoría civiles., de acuerdo con el balance proporcionado por las autoridades de la Franja El Ministerio de Salud de Gaza indicó que en las últimas 24 horas se registraron 103 muertos.Además, el organismo reportó un total de 69.170 heridos desde el 7 de octubre.