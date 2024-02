Un policía mató a un joven que le apuntó con un arma con la que intentaba suicidarse

Según la versión policial, el joven de 18 años, al notar la presencia de los agentes, apuntó su arma contra uno de los efectivos.

Un policía bonaerense mató este martes de un disparo en el pecho a un joven de 18 años luego de que éste le apuntara con el arma de fuego con la que ya se había pegado un tiro en un pie y amenazaba con suicidarse, tras una pelea con su novia, sobre la autopista Panamericana, a la altura del partido de Vicente López, informaron fuentes policiales y judiciales.El episodio ocurrió este martes, alrededor de las 2, sobre el cruce de la mencionada autovía y la calle Ugarte, en el norte del conurbano bonaerense, cuando personal policial recibió un llamado al 911 que alertaba sobreVoceros policiales y judiciales indicaron a Télam se trataba de un joven de 18 años identificado como Ezequiel Caetano Coronel (18), quien"Si vos me dejás, yo me mato", fue una de las frases que Ezequiel le dijo a su pareja durante la pelea, en la cual el joven se autodisparó en su pie derecho.Luego de eso, Coronel comenzó a dispararle a los autos que circulaban por la autopista, aunque ninguna persona resultó herida.Fuentes de la investigación aseguraron que Coronel se encontrabacuando un móvil de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de Vicente López se presentó en el lugar.Según la versión policial, el joven de 18 años, al notar la presencia de los agentes,, que se desempeña como sargento en la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Vicente López.En esas circunstancias,, quien recibió un balazo en la parte izquierda de su pecho cayendo herido sobre el asfalto.A continuación, el joven debió ser trasladado de urgencia al hospital municipal Bernardo Houssay, emplazado a unas 30 cuadras del lugar del hecho.En aquel centro de salud, el joven convaleciente fue intervenido quirúrgicamente, aunque finalmentePor otra parte, fuentes judiciales precisaron que Ezequiel no registraba antecedentes penales, vivía en José C. Paz y trabajaba en una hamburguesería."El joven tenía un problema de adicciones. Él mantenía una relación muy tóxica con su pareja. Todo hace presumir que también quería ultimar a la novia con el arma que llevaba consigo", detalló un investigador con acceso al expediente.A partir de lo sucedido y al estar involucrado personal de la policía bonaerense, se designó a Gendarmería Nacional (GNA) para las pericias correspondientes.Los peritos secuestraron el revólver 38 que se encontraba en posesión del fallecido, junto a cuatro vainas servidas pertenecientes al arma de fuego que portaba.Además, se incautó la pistola Bersa Thunder 9 milímetros reglamentaria del sargento y la vaina del disparo que efectuó contra Coronel.Las fuentes policiales confirmaron queEl fiscal Gastón Larramendi, titular de la, se hizo presente en la escena del hecho y no tomó temperamento alguno para con el policía al considerar por el momento que actuó en legítima defensa.Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó una serie depara determinar con mayor precisión las circunstancias de lo ocurrido.