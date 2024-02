El Kremlin calificó como infundadas las acusaciones de que Putin mató a Navalny

Rusia rechazó los llamamientos del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a una investigación internacional independiente del caso. Foto: AFP.

El Kremlin calificó este martes de "infundadas" las acusaciones de que el presidente Vladimir Putin "mató" a Alexey Navalny, quien falleció la semana pasada en prisión, en respuesta a acusaciones de la viuda del líder opositor, Yulia Navalnaya. "Evidentemente se trata de acusaciones de trazo grueso y totalmente infundadas contra el jefe del Estado ruso, pero dado que Yulia Navalnaya quedó viuda hace unos días, no haré comentarios", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov., acotó el portavoz, citado por las agencias de noticias AFP y Sputnik.Navalny, condenado por malversación, fraude y fundación de una organización terrorista entre otras causas,el viernes pasadoSegún las autoridades penitenciarias, tras un paseo el recluso comenzó a sentirse mal y se desmayó. Los médicos de la prisión acudieron de inmediato a prestarle asistencia, pero no reaccionó."Hace tres días, Vladimir Putin mató a mi marido, Alexey Navalny. Putin mató al padre de mis hijos", afirmó Yulia Navalnaya en un video publicado en redes sociales horas antes de reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) en Bruselas.Navalnaya, que no había visto a su esposo en dos años, ya había acusado el domingo al mandatario ruso de ser "personalmente responsable" de la muerte de su marido y pidió a la comunidad internacional unirse para derrocar el "régimen aterrador"."A mi marido no lo pudieron quebrar, por eso Putin lo mató", afirmó."Continuaré el trabajo de Alexey. Continuaré por nuestro país, con ustedes. Les pido a todos que estén a mi lado", declaró.La madre de Navalny, Luidmila Navalnaya, aún no pudo ver el cuerpo de su hijo, según informó el equipo del activista opositor al Kremlin.La vocera del opositor, Kira Yarmish, afirmó que las autoridades rusas "mienten" para "ganar tiempo".En tanto,Más temprano este martes, Borrell había exigido a Rusia que autorizara llevar a cabo "una investigación internacional independiente y transparente"."No aceptamos estas demandas en absoluto, especialmente del señor Borrell", dijo Peskov.El presidente de, Joe Biden, dijo este lunes que su Gobierno estaba"Ya tenemos sanciones, pero estamos estudiando sanciones adicionales", respondió Biden a preguntas de periodistas, días después de señalar a Putin como "responsable" de la muerte del opositor ruso.