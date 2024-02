Diputados de UXP rechazaron la expresión "nido de ratas" que usó el Presidente para referirse al Congreso

Martínez: "La mejor manera de repudiar la última agresión de Milei al Congreso es rechazando el mega DNU 70/2023. Foto: Daniel Dabove.

Diputados derechazaron este martes la expresiónutilizada por el presidente Javier Milei para referirse al Congreso nacional, y le pidieron "respeto" a las instituciones de la democracia."La mejor manera de repudiar la última agresión de Milei al Congreso ("es un nido de ratas") es. De nada sirven tuits y comunicados si después no se sientan en sus bancas para dejar sin efecto el mayor atropello a las facultades del Congreso", posteó el titular del bloque de Unión por la Patria (UXP) en la Cámara de Diputados, Germán MartínezPor su parte, la diputadadijo que "ese nido de ratas al que usted refiere es el Congreso Nacional, que además de ser uno de los tres pilares fundamentales de nuestra REPÚBLICA, es el garante de la consolidación del periodo democrático más largo de nuestra historia"., para honrar el lugar que el pueblo le ha otorgado: el de ser PRESIDENTE de la Nación", aseveró la legisladora también en su cuenta de X.Se sumó también la diputada, quien expresó: "Las instituciones se respetan. Esto es una democracia no una monarquía @JMilei".Por su parte, la diputadaexpresó: "27.612.739 de argentinos legitiman con su voto a los 257 diputados y diputadas que conforman el Congreso Nacional. Si no les gusta gobernar con la constitución, lo lamento…".Este lunes, desde Corrientes,porque "frente a sus privilegios no quieren ceder", afirmó que el Congreso de la Nación es "un nido de ratas" y consideró que -al caer el tratamiento de este proyecto- se producirá un atraso del crecimiento de Argentina "de 30 años".Las declaraciones del Presidente se producen a menos de dos semanas de que Milei deba hablar ante la Asamblea Legislativa, para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso nacional.Milei participó en la celebración del décimo aniversario del Club de la Libertad en Corrientes, donde fue recibido por el gobernador, Gustavo Valdés (UCR), y se expresó en una conferencia ante más de mil asistentes.El mandatario renovó sus cuestionamientos a la clase política, en especial a los legisladores nacionales, al apuntarlos como responsables de las demoras que se ocasionarán al no poder llevar a cabo “mil reformas estructurales" presentadas en el proyecto de ley de Bases y el DNU 70/30 -que sigue vigente- "que permitirían duplicar el producto bruto per cápita en siete años”, sostuvo.El mandatario destacó que "el 56% de los argentinos lo vio y se despertó", en referencia a quienes lo votaron en el balotaje, pero marcó que "por la lógica del sistema electoral todavía no tiene esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación"."Una de las cosas por las cuales los políticos no la ven y no entienden lo que yo hago, es que partimos de premisas distintas: ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda y que la gente los desprecia", apuntó.