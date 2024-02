Marcos Delia: “Estoy contento de volver a ayudar al equipo”

, Marcos Delía, tras el entrenamiento de la Selección en el estadio Luis Conde, de Boca Juniors,, que se desarrollará en Nicaragua,“Me siento bien, contento y con ilusiones renovadas, si se quiere decir de alguna manera. También entendiendo que hoy inicia un nuevo proceso por ahí con muchos jugadores que venimos estando en momentos anteriores de la Selección. Pero también con un grupo de chicos que están empezando a hacer sus primeras experiencias con la Selección y en torneos internacionales, a conocer la dinámica de todos esos torneos. Así que contento de poder volver a ayudar al equipo”, expresó el jugador del Amici Pallacanestro Udinese, de Italia, que se ausentó en el Pre Clasificatorio Olímpico 2023 “por razones personales”.Sobre las sensaciones de su ausencia en el combinado nacional, Delía manifestó: “me sentí raro, porque fue el primer torneo que decidí por una cuestión personal que tenía que parar. Pero también me sirvió para recargar energías y poder llegar a ahora y a lo que venga con una energía renovada”, explicó.“Fue duró haber quedado fuera del Mundial, fue duro después haber estado fuera y ver cómo no íbamos a poder estar en el repechaje. Pero se aprende, hay que aprender desde lo deportivo, también uno aprende al no estar en los torneos importantes, también aprende a valorarlos, a disfrutarlos y a darse cuenta que hay que aprovechar las oportunidades. Así que espero que en el próximo estemos y que sepamos valorarlo”, analizó el pívot de 31 años la no partición de la “albiceleste” en el Mundial de Básquet del 2023, que se celebró conjuntamente en Filipinas, Japón e IndonesiaPor otro lado, el combinado nacional en esta ventana está bajo las órdenes de Herman Mandole, ya que Pablo Prigioni no pudo viajar a Sudamérica por sus compromisos en los Minnesota Timberwolves de la NBA. Este lunes trabajó en doble turno en la “Bombonerita” y en los últimos minutos del entrenamiento -que fueron abiertos a la prensa- se pudo observar como los jugadores practicaron tiros libres y tiros de 3, en un formato distendido para culminar el duro día de prácticas.Aunque, cabe destacar, que el equipo de Mandole aún no está completo. Está, ambos consagraciones se dieron el domingo. Los tres jugadores llegarán a la Argentina este martes y miércoles completarán el plantel, para entrenarse y luego viajar a Mar del Plata.Por otro lado, el que tomó la palabra fue el base del Gran Canaria, de la Liga ACB, Nicolás Brussino que luego del entrenamiento manifestó que en esta ventaja de partidos “empieza un nuevo proceso”.“Sí, hoy empieza un nuevo proceso, una nueva ilusión, hay un mix de jugadores con experiencia y juventud. Empieza todo de nuevo con ilusión. Sabemos que esto lleva un tiempo, mucho trabajo, mucho sacrificio y esperemos que este proceso dé cosas buenas”, expresó el alero de 30 años, ex Dallas Mavericks y Atlanta Hawks de la NBA.Ante la consulta de cuánto está de “asumido” el sistema de juego que utiliza el entrenador Pablo Prigioni, dijo que está: “Al 100 por ciento. Cada ventana que venimos ya sabemos el estilo que jugamos. Ya estamos acostumbrados, hay que afinar algunos conceptos, algunas cosas, más a los chicos nuevos que vienen. Pero, creo que la idea es seguir jugando en transiciones, seguir compitiendo, ser intenso en defensa y después encontrar el mejor estilo posible”, dijo.“Me siento bien, me siento cómodo, siento que tengo confianza de mis compañeros, del entrenador y trato siempre de dar lo mejor de mí, siempre puedo hacer las cosas bien o mal, pero siempre intentándolo para que el equipo funcione”, analizó su rendimiento el ex Regatas Corrientes y Peñarol.“Paso a paso, primero tenemos la Americup y afianzarnos en el estilo de juego, que los chicos nuevos tengan su experiencia con nosotros y creo que de ahí veremos para el proceso del Mundial. En teoría hoy empieza todo, pero el primer objetivo es América”, cerró Brussino.Con relación con la clasificación a la Americup 2025, la “albiceleste” jugará el jueves 22 de febrero frente a Chile a las 21.40 en el Polideportivo Islas Malvinas y luego el domingo 25 de febrero nuevamente ante la “Roja” a las 21.20 en el Coliseo Municipal de Valdivia, en Chile.Argentina integra el Grupo A junto a Chile, Colombia y Venezuela. La segunda ventana de clasificación será en noviembre frente a Venezuela y Colombia. En tanto en febrero 2025, se cerrará el grupo enfrentando a Venezuela y Colombia, nuevamente.Los tres mejores equipos del Grupo A, B y D junto a los dos mejores del Grupo C y el país anfitrión se clasificarán al torneo. La AmeriCup 2025 se disputará del 23 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.Por último, el base del Básquet Girona de la Liga ACB, quien está cedido por el FC Barcelona, Juan Ignacio Marcos, habló con la prensa y expresó que está buscando “el objetivo de debutar” en la Selección Argentina.“De momento vamos paso a paso. Todavía estoy buscando el objetivo de debutar. Primero me faltaría eso, así que estoy tranquilo. Si llega la oportunidad de jugar unos minutos, darle lo máximo al equipo, aportar donde se pueda. Así que muy bien y tranquilo con eso”, manifestó Juani Marcos que espera con ansias debutar en la “albiceleste” en esta ventaja.Para finalizar, expresó sus sensaciones personales de lo que se siente jugar para la Argentina: “Estar en la selección, representar a tu país es de las cosas más lindas que uno puede sentir y vivirlo día a día, compartir con todos estos cracks la verdad se disfruta mucho”.“El profesionalismo al final con el que se mantiene todo el equipo. Estar todo el tiempo con la cabeza metida ante cualquier detalle, poder corregirlo lo más rápido posible. Esas cosas de estar 100 por ciento metido en el entrenamiento o en cualquier momento es algo que yo tomo muy bien y que es algo muy positivo a futuro también, cerró Marco sobre como es el ambiente en el vestuario.