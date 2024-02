El gobierno y la oposición dura hablaron sobre las elecciones sin llegar a conclusiones

Rocío San Miguel

Representantes del gobierno y la oposición mayoritaria de Venezuela conversaron este lunes por primera vez con el propósito de alcanzar un “consenso” sobre la fecha de las elecciones presidenciales que deben celebrarse este año, sin llegar a conclusiones, informaron fuentes de ambas partes., afirmó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento con amplia mayoría chavista), el oficialista Jorge Rodríguez.En tanto, el jefe de la delegación de la Plataforma, Gerardo Blyde, dijo que su sector propuso que las elecciones se realicen en diciembre, pero advirtió que “no se concretó en lo absoluto todavía una fecha concreta”.Rodríguez y Blyde, que además encabezan las delegaciones de ambos sectores que desde hace varios años mantienen, con escasa continuidad, un diálogo mediado por el gobierno de Noruega y facilitado por un pequeño grupo de países, hicieron declaraciones por separado, en sendas conferencias de prensa luego de la reunión.El jefe del parlamento destacó que la de este lunes fue una más de las reuniones que mantuvo en las últimas semanas con representantes de diversos sectores sociales y de partidos políticos pequeños, la mayoría de estos señalados como afines o funcionales al gobierno por la Plataforma y numerosos analistas., según la agencia de noticias AFP.En tanto, Blyde afirmó que aceptó esta reunión solo porque los facilitadores estuvieron presentes y subrayó que consignó por escrito violaciones del acuerdo alcanzado en octubre pasado y una escalada de “represión” con inhabilitaciones políticas y arrestos.Cuatro meses atrás, en la isla caribeña de Barbados, representantes oficialistas y de la Plataforma acordaron la realización de elecciones competitivas y con observación internacional en el segundo semestre de este año, así como el levantamiento de las inhabilitaciones que pesan sobre decenas de dirigentes y la liberación de los cientos de opositores presos.Sin embargo,, que a fines de octubre ganó con más de 92% de los votos las elecciones primarias en que la Plataforma eligió su candidato presidencial para este año.Blyde dijo que en el encuentro de este lunes exigió que Machado sea habilitada y criticó las recientes decisiones del gobierno dey del del Acnudh agregó que “nadie ha explicado bien las causas de esto” y que “estorba una oficina que se dedica a velar por los derechos humanos”, según la agencia Europa Press.El 5 de este mes, tras celebrar la primera reunión con un grupo de partidos, Rodríguez dijo que “a más tardar” a comienzos de la semana pasada enviaría al Consejo Nacional Electoral (CNE) una “propuesta de calendario” para los comicios, cosa que aún no sucedió.Además, puso en duda la presencia de observadores en las elecciones: “Ningún país elabora un cronograma electoral para que una determinada instancia de observación electoral participe como observador o acompañante; nosotros no podemos preguntarle a alguien cuándo, de manera graciosa, puede participar; el Consejo Nacional Electoral convoca la observación y ellos deciden si pueden venir al país”, dijo aquel día.