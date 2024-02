El Bitcoin superó los US$52.000 impulsado por ETF y la expectativa del halving

La criptomoneda Bitcoin (BTC) llegó a traspasar este lunes los US$ 52.000, luego de alcanzar la semana pasada una capitalización de mercado de más de 1 billón de dólares por primera vez desde 2021.Esta suba se debe al impulso de los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) en el último mes y a la expectativa del halving, que aumentó la demanda y elevó el precio de la criptomoneda, según el especialista y economista de la ONG Bitcoin, Alfredo Roisenzvit, y actores del ecosistema fintech.La criptomoneda más utilizada en el mundo, Bitcoin,Los ETF son un instrumento financiero que replica la evolución de un índice o activo subyacente y se puede comprar y vender en bolsa como una acción, generando interés entre inversores institucionales y aumentando su precio.Por otro lado, elDe este modo, ambos fenómenos convergieron en el crecimiento exponencial del Bitcoin en los últimos días, consolidando su posición como uno de los activos más atractivos en el mercado financiero actual."Un ETF, también conocido como Fondo Cotizado en Bolsa, es un tipo de inversión que sigue de cerca el rendimiento de un índice o activo subyacente, como acciones, bonos o materias primas. Los inversores pueden comprar y vender ETFs en bolsa de la misma manera que lo harían con acciones individuales", precisó el especialista y economista de la ONG Bitcoin, Alfredo RoisenzvitPor consiguiente, el analista señaló que este instrumento de inversión ofrece a los inversores la posibilidad de diversificar su cartera de forma sencilla y económica, permitiéndoles acceder a una amplia gama de activos y mercados con una sola transacción.En el caso del halving, cuando ocurre esta situación"Este evento tiene como objetivo controlar la inflación y regular la oferta limitada de la criptomoneda, lo que puede aumentar su valor a largo plazo", agregó el analista.Asimismo, si se analiza la evolución de esta moneda digital en lo que va del año, el Bitcoin (BTC) trepó un 21,8% y un 75% desde octubre de 2023, cuando la cotización revirtió su tendencia a la baja.Respecto a la posibilidad de que el precio de Bitcoin siga aumentando, el economista Roisenzvit sostuvo que puede depender de varios factores económicos, entre ellos, si no hay cambios decisivos en la normativa, ni aparece una nuevos conflictos bélicos o incluso algún evento no previsto en la dinámica del mercado.", remarcó.Además, el especialista destacó que quienes se encuentren interesados en conocer esta tecnología, no deben centrarse únicamente en el precio a corto plazo, sino en "las implicaciones a largo plazo" ya que implica un cambio de paradigma por los aportes que puede tener y no por el precio únicamente.El referente de la ONG Bitcoin mencionó que se da una "sobre todo de muchas personas que generacionalmente hicieron su carrera con "otro paradigma", que no se encuentra respaldado por un Banco Central o autoridad."Hay una implementación lenta, en principio esto está pensado para personas que quieren no necesariamente especular, pero si quieren adoptar como las ventajas del valor de Bitcoin, pero dentro del mundo tradicional ya que el BTC tiene valor por sus ventajas como ser descentralizado, hay como una especie de convivencia de estos dos mundos que es natural, que es necesaria y que es inevitable".Finalmente, en cuanto a las barreras actuales de la adopción de este tipo de moneda, Roisenzvit sostuvo que el nuevo gobierno está proponiendo muchas desregulaciones y Bitcoin es absolutamente libre el mercado en estado puro."Si en efecto, se dan las desregulaciones que el gobierno propone, va a tener seguramente, mucho campo de acción para ofrecer las ventajas que tiene esta tecnología como es la transparencia, la trazabilidad y facilita fundamentalmente la inclusión financiera y el crecimiento económico que hace falta", concluyó.