Más de 1.200.000 turistas extranjeros visitaron Argentina en los primeros 45 días del año

Argentina se convierte en un atractivo destino turístico para los mexicanos

La diversidad de ofertas turísticas que ofrece Argentina son un imán para los viajeros mexicanos que aprecian tanto la gastronomía local como el turismo de naturaleza, el diversificado segmento de enoturismo, así como los viajes de negocios.



Así lo destaca el especialista en Relaciones Públicas de Aeroméxico para el mercado de México, Centro américa y Caribe, David Galván.



En razón a ese interés, y el que despierta México entre los argentinos, es que durante la temporada alta Aeroméxico incrementó la frecuencia de vuelos en la ruta Buenos Aires-México-Buenos Aires, llegando a los 14 vuelos mensuales.



A esto se agrega el plus que ofrece la reciente inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum, el pasado 1 de diciembre de 2013, que permite enlazar en apenas dos horas a la capital de México con ese destino de playa tan apreciado por el turista argentino.



"Ahorita para nosotros es importante porque para Argentina es el verano, entonces para es importante llevar al mexicano para allá. Y para el argentino es importante porque siempre tienen el interés de visitar diferentes partes de México y Estados Unidos", explica Galván en declaraciones a Télam.



Los aviones que parten desde Buenos Aires y regresan desde ciudad de México "revisten un importante nivel de ocupación", con una oferta de asientos que está por encima de los 3600 semanales, "que bajan a 1800 en temporada baja", señala Galván.



Respecto al interés que despierta Argentina en el turista mexicano, el especialista pone de relieve la gastronomía "que si bien no es la misma, empatiza mucho con el paladar de nuestra gente, ya sea la carne o la tradicional empanada argentina".



"Al mexicano también le gusta conocer lugares icónicos, el fútbol, que es algo que nos hermana y que aprovecha Buenos Aires para visitar los estadios, y además, porque hay un cariño y amor latino que nos tenemos entre uno y otro y que ha a portado mucho para que nuestros compatriotas busquen ir a la Argentina", reseña.



Galván asegura que "Argentina es un país muy grande que tiene mucha oferta, no sólo gastronómica, sino también de entretenimiento, de lugares icónicos parea degustar vino, de naturaleza, de turismo de lujo. Es decir, hay algo para cada quien, y es algo que Argentina nos ofrece".



En cuanto a los turistas argentinos que viajan a México, los elegidos son los destinos de playa, como Cancún, Playa del Carmen y Cancún.



"Hemos detectado que al argentino le interesa mucho llegar a Cancún, a Puerto Vallarta, a Tulum, y también a destinos de los Estados Unidos, como Miami, Orlando, Las Vegas, Los Ángeles y San Francisco. O sea, llega a Ciudad de México con nuestra compañía, conecta y se va a Estados Unidos. Eso en la parte de entretenimiento. Luego, dentro de la parte de negocios, los argentinos llegan y se van a Monterrey, Guadalajara, Villahermosa y Mérida", precisa.



Respecto de la flota que hace la ruta Buenos Aires-México-Buenos Aires, la compañía puso en la flota de aviones los Dreamliner, un avión que apuesta a la sustentabilidad y el confort del pasajero, "con una reducción de hasta el 16% de sus emisiones de CO2, sin contaminación auditiva para evitar el jet lag a nuestros pasajeros, entre otros adelantos tecnológicos", aclara Galván.



Asimismo, desde el 21 de febrero se va a incluir para todas las tarifas una maleta de 25 kilos, dos mas de lo normal, además de la que se lleva en cabina, que es de 10 kilos.



"La oferta de Aeroméxico busca que los argentinos puedan conocer todo el país. Sí estamos enterados que obviamente el argentino viene a buscar la parte de playas, pero que pueden conocer diferentes estados del país, que es algo que van a poder disfrutar y que es algo que les va a poder encantar. La gente mexicana va a recibir con los brazos abiertos", subraya el especialista.