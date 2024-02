Llaryora advirtió que el país puede entrar "en una recesión casi peor que la de 2001"

Foto: Laura Lescano

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, alertó este lunes que con el "" del Gobierno nacional "", Argentina puede padecer una, y pidió al presidente Javier Milei que convoque a los gobernadores para que sean escuchados.El mandatario cordobés, en declaraciones formuladas al canal 12 local, destacó que está colaborando institucionalmente con el Presidente porque quiere que le vaya bien a la Argentina, sin embargo sugirió que para eso ocurra Milei tiene que "escuchar, consensuar y tener actitudes que hasta hoy no ha tenido. Se están tomando decisiones sin escuchar", reprochó.En ese sentido instó al presidente Milei que "convoque a los gobernadores para que podamos trabajar en conjunto y hacer las reformas necesarias para una Argentina mejor", al advertir queLlaryora afirmó que el Gobierno nacional está aplicando un "", al mantener los subsidios a los servicios para ese distrito y "sacar al interior de Argentina"., cuestionó el gobernador de Córdoba, y añadió que el "ajuste es injusto, causa dolor social tremendo y no resuelve el problema del déficit".También criticó la eliminación del incentivo docente, que consideró "una barbaridad" porque "Argentina va a salir con más educación, nunca con menos educación.", remarcó y afirmó que tanto el incentivo docente como el subsidio al transporte, entre otros, "no tienen impacto presupuestario" nacional.Cuestionó también elResaltó que va a colaborar con el presidente Milei para sacar al país adelante, "pero que no espere que no le diga lo que está pasando en el interior".