Amorim calificó de "absurda" la declaración de persona no grata contra Lula en Israel

"Absurdo", dijo Amorim sobre la reacción israelí / Foto: Leo Vaca.

El Gobierno israelí declaró que Lula es una "persona no grata” en Israel

El Gobierno decalificó como "algo absurdo" la declaración de persona no grata decidida porcontra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que calificó de un genocidio similar a la solución final contra los judíos dictada porataque militar israelí contra la población civil de la, dijo a Télam el asesor especial en asuntos internacionales de la presidencia de Brasil, antes de reunirse con el presidente Lula en el Palacio del Planalto.y que la visión de la diplomacia brasileña es que el Gobierno israelí del primer ministrose pone en una situación de "creciente aislamiento".Un día después de que Netanyahu, primer ministro de Israel, anunciara la convocatoria al embajador brasileño para presentarle "una dura conversación de reprimenda", el Gobierno israelí declaró que Lula es una "ersona no grata” en Israel.La decisión se produjo después de que el presidente de Brasil comparara las acciones de Israel en la Franja de Gaza con el exterminio de judíos en la Segunda Guerra Mundial durante una conferencia ofrecida en Adís Abeba , capital de Etiopía, adonde participó de la cumbre de la Unión Africana como invitado."No perdonaremos ni olvidaremos; en mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, informé al presidente Lula que es una 'persona non grata' en Israel hasta que se disculpe y se retracte", escribió el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel,, en las redes sociales."La comparación del presidente brasileño Lula entre la guerra justa de Israel contra Hamas y las acciones de Hitler y los nazis, que exterminaron a 6 millones de judíos, es un".Lula, tras condenar el atentado de Hamas del 7 de octubre y el cese de financiación de los países ricos a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, dijo que la ofensiva israelí es un genocidio que está siendo llevado a cabo por soldados contra mujeres y niños en la Franja de Gaza."Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha existido en ningún otro momento histórico. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", aseguró el brasileño en Etiopía antes de regresar a Brasil de una gira africana que también lo llevó a Egipto