Adorni confirmó que los trabajadores podrán elegir la obra social que prefieran

"Argentina barría mucha basura abajo de la alfombra y no lo vamos a seguir haciendo"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó este lunes el superávit fiscal alcanzado en enero y señaló que es el camino para "terminar con la inflación y generar crecimiento", al tiempo que remarcó que el Gobierno apunta a "terminar con 20 años de destrucción de la Argentina cueste lo que cueste".



"Son datos que a nosotros nos pusieron enormemente contentos porque sabemos que detrás de ese anuncio que parece hasta frívolo, está un camino que estamos recorriendo donde vamos a terminar con la inflación, vamos a generar crecimiento", afirmó Adorni.



En la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, dijo que en ese recorrido "te vas a olvidar de los US$ 200 o US$ 300 que cobra la gente en promedio porque se van a mejorar los salarios y porque apuntamos a una Argentina distinta, no sólo con el superávit sino con otro montón de cosas, y eso no es negociable".



"El `no hay plata´ es conceptualmente entender que la Argentina barría mucha basura abajo de la alfombra y no lo vamos a seguir haciendo", remarcó el vocero.



Agregó que "no podemos gastar más de lo que tenemos, esto lo marca la realidad y la triste historia argentina" en la que "tenemos índices de pobreza récord histórico o de los más altos que ha tenido la Argentina en su historia" y "problemas en salud, educación".



"También tenemos problemas en cuestiones inflacionarias, transitando un momento muy duro de la realidad argentina, hemos despedazado la moneda, la hemos destruido a la moneda en los últimos 20 años", señaló Adorni.



En esa línea, sostuvo: "Me puedo ir un siglo atrás y podría justificar todas las crisis argentinas en el déficit fiscal que te lleva indefectiblemente a emitir o endeudarte".



"En este daño que se le ha hecho a la Argentina nosotros no vamos a participar, no nos votaron para eso y no tenemos ninguna intención de seguir destruyendo a la Argentina sino todo lo contrario, terminar con 20 años de esta última etapa de destrucción de la Argentina, terminar de una buena vez cueste lo que cueste", aseguró el funcionario.



En este contexto, dijo que "hay un montón de sectores que están disconformes" y que "quien pretendía que la pobreza, la inflación, las jubilaciones y todo el resto de las cosas se iba a resolver en 70 días me parece que reviste falta de sentido común".



"Un país que se rompió en unas varias décadas, que se arregle en 60 ó 70 días me parece inconsistente por parte de aquellos que lo piensan", remarcó el vocero.