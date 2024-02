Tres niños murieron en Córdoba por Síndrome Urémico Hemolítico en lo que va del 2024

Es fundamental hacer una consulta temprana ante la aparición de síntomas como diarrea, vómitos o dolor abdominal.

Desde enero a la fecha se notificaron 9 casos de Síndrome Urémico Hemilítico, de entre 10 meses y 7 años, todos con internación, y tres de ellos fallecieron como consecuencia de esa patología.

Tres niños murieron enen lo que va del año afectados por la bacteriaque produce el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) por el consumo de carnes contaminadas o sin la cocción suficiente, informó elde ladelprovincial.De acuerdo a la información que publica Casa de Gobierno, desde enero a la fecha se notificaron 9 casos de SUH, de entre 10 meses y 7 años, todos con internación, y tres de ellos fallecieron como consecuencia de esa patología., recordó la necesidad de “reforzar las medidas de prevención, sobre todo en esta época de altas temperaturas”.En ese sentido consideróademás de realizarEn caso de esos síntomas recomienda no manipular ni preparar alimentos, tampoco asistir al trabajo, escuela, balnearios o piletas, y que si debe realizar inmediatamente una consulta médica y no automedicarse, también se puede consultar por estos medios: 0351– 158191370 y zoonosiscba@gmail.comSobre esa patología investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabajan en avanzados estudios sobre los procesos biológicos, con el objetivo definir nuevas estrategias de intervención farmacológica para tratar enfermedades, había informado a Télam a principios de enero Analía Trevani, líder del equipo de investigaciones.Los investigadores ya hicieron importantes avances https://www.telam.com.ar/notas/202401/652206-conicet-tratamiento-sindrome-uremico-hemolitico.html al lograr inhibir, en estudios in vitro, una molécula que favorecería el ingreso al torrente sanguíneo de la toxina liberada por la bacteria Escherichia coli.