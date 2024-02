Aguiar: "Si el Gobierno no ofrece un aumento igual a la inflación, no habrá acuerdo"

Foto: Pepe Mateos

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró que el gremio rechazará cualquier propuesta salarial que haga el Gobierno nacional en la negociación paritaria del sector si el ofrecimiento está por debajo del 20,6% de incremento, tal cual fue el índice de inflación de enero.en la negociación paritaria, prevista para este lunes a la tarde, dijo Aguiar.En declaraciones a El Destape Radio, el gremialista advirtió que "si la paritaria no es acorde" a las expectativas plantadas por el sindicato, continuarán "las medidas de fuerza"., ratificó Aguiar.El secretario general de ATE indicó que el sector arriba a la negociación salarial "con una buena porción de los trabajadores estatales abajo de la línea de pobreza".En ese contexto, Aguiar opinó quey que una situación similar se dé "en todas las provincias".Para el sindicalista, el Ejecutivo nacional "no ha demostrado" hasta el momento "voluntad para que exista un entendimiento" salarial."Si el Gobierno sigue con el presupuesto de 2023, la mayoría de los organismos del Estado no van a poder funcionar" durante el año, concluyó.