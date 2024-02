Israel declaró a Lula "persona no grata" por comparar la guerra en Gaza con el Holocausto

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", había dicho Lula / Foto: AFP.

El ministro de Exteriores israelí del partido gobernante, dijo que el presidente brasileño,, no será bienvenido enhasta que se retracte de los comentarios en los que comparó la guerra contraencon el genocidio nazi durante la(1939-1945)."No olvidaremos ni perdonaremos. Es un grave ataque antisemita. En mi nombre y en el nombre de los ciudadanos de Israel, dígale al presidente Lula que es 'persona non grata' en Israel hasta que lo retire", dijo el canciller al embajador de Brasil, según un comunicado de la oficina de Katz, recogido por la agencia de noticias Sputnik.Katz, hijo de sobrevivientes del Holocausto, llevó al embajador de Brasil, Frederico Meyer, al monumento conmemorativo del Holocausto en Jerusalén, el museo Yad Vashem, para reprenderlo por las declaraciones de Lula de ayer."Lo traje a un lugar que testifica mejor que cualquier otra cosa lo que los nazis y (Adolf) Hitler hicieron a los judíos, incluidos los miembros de mi familia", afirmó Katz al embajador y frente a las cámaras de los periodistas.en la Franja de Gaza y"Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", dijo ayer el mandatario brasileño en la cumbre de la Unión Africana en la capital etíope, Adis Abeba., añadió el presidente brasileño., que acusó a Lula de trivializar el Holocausto, y anticipó la convocatoria al embajador Meyer.Katz enfatizó ante Meyer que "la comparación entre la guerra justa de Israel contra Hamas y las atrocidades de Hitler y los nazis es una vergüenza".La declaración del líder brasileño también repercutió en Brasil, ya queprevista para el domingo próximo.