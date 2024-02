Llaryora calificó de "error garrafal" la quita de subsidios y pidió una Argentina "más federal"

Foto: Laura Lescano

Foto: Alejandra Bartoliche

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró este domingo que la quita de los subsidios de transporte es un "error garrafal", cuestionó las medidas del Gobierno nacional y pidió "construir una Argentina más federal"., señaló el mandatario cordobés en declaraciones al programa Rayos X de Radio 10, sobre la decisión del Gobierno nacional de quitar del Fondo Compensatorio del Interior, destinado para las empresas de colectivo del interior del país.Al respecto, el gobernador indicó que históricamenteTeníamos un transporte más caro pero iba funcionando. Esto no se había visto nunca, ahora quedan los subsidios en el AMBA y cero para el interior".También criticó la decisión del presidente Javier Milei de no renovar el Fondo de Incentivo Docente (Fonid):manifestó Llaryora.Asimismo, resaltó que cuando habló "al inicio de gestión con este Gobierno, habían dicho que estos fondos no se iban a tocar"., aseveró.Con las medidas que se están tomando, "el ajuste es hacia el interior" del país.Por otra parte, Llaryora sostuvo que ""Se han creado muchos impuestos que no son coparticipables, entonces es cada vez menor lo que llega a las provincias y cada vez mayor lo que le queda a la Nación. Ahora han cerrado todos los flujos que tienen que ver con ayudas que llegaban a la Nación", subrayó el gobernador.