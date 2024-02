Messi ya tiene sucesor: la ONU eligió a Nicolás Marín Benítez como embajador de buena voluntad

Marín y la pasión por retratar a la naturaleza. /Foto: Nicolás Marín Benítez.

El anuncio de los nuevos embajadores.

Foto: Nicolás Marín Benítez.

A bordo de la goleta en la que realizan el viaje de Darwin. /Foto: Nicolás Marín Benítez.

Qué es ser embajador de buena voluntad

la fotografía submarina, una de sus habilidades. /Foto: Nicolás Marín Benítez.

Enla organización dedicada a la infancia, para llamar la atención sobre la situación de los niños más vulnerables. Quince años más tarde otro argentino recibió una distinción similar, pero no hace magia con su zurda, sino con su lente. Se trata de Nicolás Marín Benítez, un joven de 24 años, de la localidad bonaerense de San Miguel, que se especializa en fotografías submarinas y de la naturaleza.En los últimos años, Marín Benítez acumuló logros de un modo vertiginoso., una actividad organizada por la UNESCO que documenta el cambio climático en el Polo Norte, Noruega, Islandia, Islas Galápagos, Aruba, Panamá, Londres, Fernando de Noronha y Baja California Sur., precisa. En noviembre fue elegido el Mejor Fotógrafo Ambiental en la categoría "Recuperando la Naturaleza", en un concurso organizado por la Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM).Casi al mismo tiempo, como explorador de la publicación National Geographic, recibió la invitación para participar de la expedición Darwin 200, organizada por el documentalista de la BBC Stewart McPherson, que busca recrear el viaje del naturalista Charles Darwin que lo llevó a formular su Teoría sobre la Evolución de las Especies.“Por esa época me enteré de que la ONU buscaba embajadores de buena voluntad alrededor del mundo y decidí anotarme para seguir visibilizando lo que pasa con el medio ambiente”, cuenta Marín Benítez. Y él mismo es el más sorprendido en haber logrado el título., cuenta.“Es un reconocimiento increíble porque me permite poder llegar más lejos con mi trabajo y poder mostrar que la naturaleza en sí es un camino para llegar a la unión y a la paz mundial. Lo haremos cada uno a su modo. Quien canta, con sus letras; el que corre, con su carrera., se enorgullece mientras sigue con su travesía darwiniana que lo llevó a fotografiar la fauna de las islas Malvinas y proseguirá en abril con el trayecto entre las islas Galápagos y Australia.Así lo explica la ONU “los Embajadores de Buena Voluntad no solo destacan en sus campos, ya sea cine, televisión, música, arte o deportes, sino que también comparten el compromiso de hacer del planeta un lugar mejor para todas las personas. A través de sus plataformas de alcance mundial y su influencia entre audiencias que trascienden las fronteras nacionales, nuestros Embajadores concientizan y movilizan el apoyo para ayudarnos a combatir el cambio climático y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr un planeta saludable y un futuro sin pobreza y desigualdad”.Los elegidos de este año:• Ama K. Abebrese, actriz y presentadora de televisión, Ghana.• Paul Choy, fotógrafo, Mauricio.• Mouctar Diakhaby, futbolista, Guinea.• Kofi Kinaata, músico y compositor, Ghana.• Dzanan Musa, basquetbolista, Bosnia Herzegovina.• Mirela Sula, psicóloga, periodista y autora, Albania.• Dimash Qudaibergen, cantante y compositor, Kazajistán.•Club Atlético Peñarol, Club de Fútbol, Uruguay.