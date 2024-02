Juzgarán a un policía de la Ciudad por el homicidio de un joven en una fiesta

La letrada expresó que Yahir era barbero y "tenía un proyecto que quedó trunco con el compañero que trabajaba para alquilar un local con su propia barbería" / Foto: Correpi.

La historia del crimen

Un efectivo de laserá juzgado desde este lunes acusado por el crimen de, un barbero de 21 años asesinado en 2021 de un disparo en el pecho durante una fiesta en el partido bonaerense de, informaron fuentes judiciales.Se trata de(23), quien llega al juicio detenido por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio simple cometido con arma de fuego en grado de tentativa reiterada".Fuentes judiciales informaron a Télam que la audiencia arrancará a las 9 en el, situado en la calle Presidente Juan Domingo Perón 2463 del citado distrito del sur del conurbano bonaerense.La fiscal de juicio seráy la abogada, de la Coordinadora(Correpi), representará a la familia de la víctima, constituida como particular damnificada.Según las fuentes, los juecesi,"Queda claro que si este tipo no hubiera tenido la libre portación del arma estando fuera de servicio, esto no pasaba. El 80 por ciento de los casos de gatillo fácil de la Policía de la Ciudad ocurre en situaciones como esta", dijo a Télam la abogada Verdú.El hecho, en el que también falleció baleado un amigo de Farías por un soldado voluntario, llamado Pablo Tolaba, condenado a una pena en suspenso por "exceso en la legítima defensa", ocurrió en la"Yahir jugaba en el club de barrio La Realidad y el domingo terminó de jugar con sus amigos, comieron un asado a la vuelta y después se fueron a seguir el festejo a la casa de uno de los del equipo", relató Verdú, quien adelantó que pedirá una condena poLa letrada añadió que la casa era de Tolaba, un "ph con un pasillo largo al fondo y tres o cuatro casas que van desembocando en ese pasillo"."Todas las casas pertenecen a personas de una misma familia. Inicialmente estaban al fondo, después se corren a la casa del medio y en un momento de la noche aparecen Farías con un amigo llamado Elián Behamonde y tres chicas porque una de ellas era conocida de Yahir", dijo la referente de Correpi.Según Verdú, Behamonde estaba "alcoholizado" y entró "a una de las casas para ir al baño pero se puso a orinar en una cama, un televisor y los muebles".Tolaba advirtió esa situación y les pidió que se fueran, tras lo cual la fiesta continuó durante unas horas en las que no hubo ningún incidente."A eso de las cinco de la mañana vuelven a aparecer ellos dos, Farías con el arma reglamentaria con la que empezó a disparar de la nada. Lo mata a Yahir y hiere a cuatro jóvenes más que van a declarar en el juicio", recordó la abogada y agregó: "Volvieron a buscar revancha".Ante esa situación, el soldado Tolaba tomó su arma para defender a sus amigos, por lo que hirió al policía y a Behamonde.Farías fue trasladado al Hospital Santamarina de Esteban Echeverría donde fue operado y quedó internado fuera de peligro bajo custodia policial, mientras que su amigo fue llevado al Balestrini, donde finalmente falleció al día siguiente."Inicialmente en la causa estaban acusados los dos: Farías por el asesinato de Yahir y las heridas de los amigos y Tolaba por las heridas a Farías y por el homicidio de Behamonde", sostuvo Verdú, aunque "en la audiencia preliminar de juicio la fiscalía planteó a la defensa del soldado un juicio abreviado".