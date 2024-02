El canciller británico viaja esta semana a las Malvinas

David Cameron y Javier Milei en Davos, Suiza. (Foto Prensa)

En Malvinas, Cameron espera reunirse con los funcionarios a cargo del gobierno isleño

El canciller británico,, visitará esta semana las islascomo parte de una visita oficial a Sudamérica que lo llevará también a Brasil y Paraguay, informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores dela la prensa local."Las Islas Malvinas son una parte valiosa de la familia británica y tenemos claro que, mientras quieran seguir siéndolo,, declaró Cameron antes de comenzar su viaje.La visita que llevará a cabo Cameron a Malvinas será la primera que un canciller británico realice desde 2016 y se concretará un mes después de que el funcionario del Reino Unido se reuniera el 17 de enero último con el presidente Javier Milei con motivo de la participación de ambos en el Foro Económico Global en la ciudad suiza de Davos.En aquella ocasión, según informó el Gobierno,, que entre 2010 y 2016 se desempeñó como primer ministro británico.Tras la reunión mantenida en Suiza, Milei aseguró que no se había avanzado "en profundidad" sobre la causa Malvinas, aunque sostuvo que fijaron el tema "como un punto en una agenda" bilateral.Milei y Cameron, en tanto, dialogaron en aquella ocasión sobre la posibilidad de profundizar los vínculos comerciales y la promoción de inversiones inglesas en la Argentina, entre otros temas.que han construido. Tienen una economía próspera en la que, además de la agricultura y la pesca, se le da prioridad a la conservación y la sostenibilidad", mencionó Cameron, quien también tiene previsto realizar una visita oficial a Brasil y Paraguay, según la prensa británica.Tras el triunfo electoral conseguido en el balotaje del 19 de noviembre pasado, Milei fue felicitado por el gobierno del Reino Unido, que lo instó a trabajar por una "relación sólida y productiva" entre ambas naciones, pero remarcó que para Londres el litigio por la soberanía de las islas Malvinas es "una cuestión resuelta"."Por nuestra parte, obviamente es una cuestión resuelta desde hace tiempo. No hay planes de revisar eso. La posición de las Islas Malvinas está resuelta hace algún tiempo y no cambiará", estableció el gobierno británico en un comunicado.se enfrentaron en una guerra en 1982 por la posesión de las Malvinas, cuya soberanía nuestro país reclama en todos los foros internacionales.El Comité Especial de Descolonización de la ONU discute cada año la cuestión y vota sistemáticamente una resolución que solicita negociar por las islas. La Asamblea General aprueba un texto similar.Durante la campaña, Milei dijo en diferentes entrevistas que la Argentina perdió la guerra y debe "hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática".