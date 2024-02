Boca, con Cavani convocado, visita al entonado Lanús

Foto: Alfredo Luna

Boca, con el regreso del delantero uruguayo Edinson Cavani entre los convocados, visitará este domingo a un entonado Lanús, por la sexta jornada de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El encuentro se jugará desde las 21.30, en el estadio Ciudad de Lanús, con arbitraje de Silvio Trucco en el campo y Germán Delfino en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.La vuelta a los convocados de Edinson Cavani, con la misión de que tenga minutos antes del Superclásico, pondrá nuevamente el debate encima de la mesa: ¿Está al nivel esperado el uruguayo con sólo dos goles desde su arribo al club?Por cierto, el propio futbolista en redes sociales manifestó una y otra vez que no le interesa lo que se hable y hasta incluso lo dejó en claro en un video que se viralizó al momento que un hincha le llevó una estampita después de un mal partido con Sarmiento, en el que falló tres situaciones claras.Otros que aparecieron entre los convocados son los futbolistas afectados al Preolímpico Sub-23, que ya regresaron con la clasificación para París 2024, pero en principio Nicolás Valentini no irá desde el arranque, mientras que Ezequiel Fernández y Cristian Medina serían titulares.En el medio, Boca (9 puntos) mejoró considerablemente su nivel de juego en relación al comienzo del campeonato, en el que empató con dos débiles rivales como Platense (0-0, en Vicente López) y Sarmiento de Junín (1-1, en el Nuevo Gasómetro).El ingreso de Kevin Zenón, uno de los refuerzos que llegaron en el último mercado de pases, al once titular dejó rápidamente en el olvido al saliente Valentín Barco -ejecutó la cláusula de compra y emigró al fútbol inglés-, ya que le agregó conducción, primer pase y gol -marcó con Central Córdoba de Santiago del Estero-.El buen presente del ex Unión de Santa Fe contrasta con la noticia conocida el último jueves sobre la lesión de Guillermo 'Pol' Fernandez, quien sufrió un esguince alto de tobillo derecho, y se perdería entre seis y siete semanas.Si bien 'Pol' es resistido por una parte de la parcialidad 'xeneize', en los últimos días tuvo un explícito apoyo del presidente, Juan Román Riquelme, quien lo calificó como "el mejor jugador del equipo".Justamente, hace sólo unos días tras el triunfo sobre los santiagueños (2-0) en La Bombonera, Riquelme dijo: "Estoy muy feliz porque Pol está siendo el mejor jugador de Boca en este campeonato. Es el jugador más inteligente que tenemos"."Creo que, sin dudas, el mejor jugador que tenemos es Pol. Fue el culpable de que llegáramos a la final de la Copa Libertadores. Es real que son pocos los jugadores que tienen reconocimiento, a otros que cuesta más. La gente sabe que es demasiado bueno y entonces se le exige demasiado", agregó.En la vereda de enfrente estará el complicado Lanús (9) de Ricardo Zielinski, un equipo aguerrido que trata bien la pelota cuando pasa por los pies del uruguayo Luciano Boggio -marcó en la victoria reciente ante Sarmiento (1-0)- y de Felipe Peña Biafore.Desde esos dos nombres es donde nace la construcción de un juego que alimenta a Leandro Díaz y Walter Bou. Y también tiene la velocidad de Marcelino Moreno, clave contra Platense (3-0, de local) en la cuarta fecha.Con esas herramientas, Lanús tratará de hacerle frente al "Xeneize" y continuar escalando en el promedio -está a dos de Unión pero Riestra es el último con otra división de puntos y partidos por ser recién ascendido- y mantenerse en la pelea por ingresar a los cuartos de final de la Copa.Probables formacionesLanús: Lucas Acosta; Julio Soler, Ezequiel Muñoz, Abel Luciatti y Brian Aguirre; Luciano Boggio, Felipe Peña Biafore, Raúl Loaiza y Marcelino Moreno; Walter Bou y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advincula, Nicolás Figal, Cristian Lema y Lautaro Blanco; Jorman Campuzano y Cristian Medina; Lucas Janson, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón; Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.Árbitro: Silvio Trucco.VAR: Germán Delfino.Hora: 21.30.TV: ESPN Premium.Cancha: Lanús.