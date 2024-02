No se detiene el furor por las muestras inmersivas: récord de público y propuestas a nivel global

El colectivo artístico japonés se posicionó en el mundo gracias a la creación en la isla de Odaiba, de un museo completamente tecnológico e inmersivo, el Mori Building Digital Art Museum / Foto: Prensa.

"Blow Up Experience"

Blow Up Experience en La Rural: 14 salas con espejos, esculturas inflables, una piscina gigante repleta de millones de globos, 35.000 luces leds y más / Foto: Prensa.

La muestra inmersiva en La Rural se podrá visitar hasta el 30 de marzo e incluso podría extenderse por un tiempo más / Foto: Prensa.

"Más allá de Tutankamón"

Arte en Abu Dhabi

Con más de 200 mil visitantes, la exposición inmersiva y lúdica "Blow up" en La Rural batió récord de público y extenderá su permanencia al menos hasta Semana Santa, mientras se posiciona como evidencia de un fenómeno global que continúa en auge y que tiene su correlato en muestras como "Más allá de Tutankamón", en itinerancia por varias ciudades del mundo, o el megaproyecto del colectivo japonés teamLab en Abu Dhabi, donde planean inaugurar en 2025 un espacio artístico inmersivo, sin precedentes, de 17.000 metros cuadrados.La mega muestra "Blow Up Experience", que inauguró en noviembre pasado en el Pabellón Frers de, propone un recorrido inmersivo, lúdico e interactivo a través de diferentes propuestas como una pileta "sprinkle" donde nadar entre miles de globos, hamacas, instalaciones coloridas, salas inmersivas y de realidad virtual, como parte del fenómeno de arte inflable que es tendencia en todo el mundo.Se trata de una experiencia visualmente impactante, lúdica, ideal para instagramear, que apuesta a estimular todos los sentidos sin restricciones de edad: la muestra ya superó el récord de 200 mil visitantes y decidió extender su permanencia hasta Semana Santa, pero incluso podría extender su estadía por un tiempo más, confirmaron a Télam desde DG Experience, productora que también ha presentado en Argentina las exposiciones inmersivas "Imagine Van Gogh", "Banksy, Genius or Vandal?" y "Steve Mc Curry Icons".El público se encuentra en este recorrido por un, a lo largo de tres mil metros cuadrados de exposición, entre-también conocida como "sprinkle pool"- repleta de millones de globos,que cambian de color y la última tecnología de mapping para la sala de proyecciones. Una de las características más importantes de este tipo de iniciativas es que colocan al espectador en el centro y convierten a cada visitante en protagonista absoluto.Los elementos más destacados o esenciales del itinerario son la iluminación y el arte inflable, una combinación potenciada a lo largo de cada sala que crea diferentes puestas artísticas únicas, con las que busca provocar los sentidos, pero que además implementa las tecnologías más avanzadas de mapping y realidad virtual, con las que apelar a la memoria emotiva de los visitantes.La muestra se podrá visitar hasta el 30 de marzo en el Pabellón Frers de La Rural, Avenida Santa Fe 4363, y las entradas se encuentran a la venta a través de La Rural Ticket En este sentido, y en sintonía con uno de los hitos que traerá el 2024 en materia cultural, que es la reapertura del Gran Museo Egipcio o Museo de Guiza -luego de 20 años de construcción-, está itinerando por distintas ciudades del mundo la muestra inmersiva "Más allá de Tutankamón", que, por ejemplo,, que permite conocer el mayor hallazgo arqueológico del siglo XX, con más de cinco mil objetos, incluyendo la máscara funeraria del Rey Tutankamón.El itinerario propone tres mil años de historia resumidos en una sola exhibición, descubrir los secretos de un mundo ancestral y explorar el legado de los faraones, todo desde una perspectiva inmersiva a través de la vida del Rey Tutankamón, el último de los reyes de Egipto.A través de diversas salas, y un relato que combina la narración cinematográfica con las imágenes de archivos históricos de National Geographic, la muestra se sumerge en la historia de un niño que en diez años de gobernar Egipto fue bisagra en la historia de su imperio.La muestra dedicada a Tutankamón genera aún más expectativa de cara a la reinauguración del museo arqueológico más grande en el mundo dedicado a una sola civilización, el Museo de Guiza. Ubicado a orillas del Nilo, entre la necrópolis de Guiza y El Cairo, el espacio contará con doce salas expositivas y una superficie de casi 50.000 metros cuadrados, donde el gran protagonista del guion curatorial será Tutankamón, el faraón más famoso del Antiguo Egipto. En este museo -cuya fecha de inauguración aún falta confirmar- se revelará la totalidad de sus tesoros: vestimentas, joyas, carruajes y otros elementos de la vida cotidiana que componen el inventario de 5.000 objetos de su tumba que se expondrán por primera vez en dos gigantescas salas de un museo.Es que la primera inmersiva dedicada a Tutankamón comenzó meses atrás justamente en Egipto, en una parte del complejo que albergará el Gran Museo Egipcio. Mientras los organizadores aguardan la finalización de la obra para dar por inaugurado oficialmente el lugar, ofrecen a los visitantes acceso a algunas pocas zonas habilitadas a través de un recorrido inmersivo por la vida del faraón más famoso de la historia.También de carácter monumental será la apertura en Abu Dhabi de un, un sitio sin precedentes que llevará por nombre "teamLab Phenomena Abu Dhabi" y que ofrecerá al visitante una exploración inmersiva multisensorial a través de las obras de arte."Ubicado en el centro cultural de Abu Dhabi, el Distrito Cultural Saadiyat, junto al Louvre Abu Dhabi y el Guggenheim Abu Dhabi (actualmente en construcción), teamLab Phenomena brindará una experiencia artística sin precedentes basada en el nuevo concepto de teamLab, Environmental Phenomena.", indicaron los organizadores en un comunicado.El colectivo teamLab lo integran artistas, tecnólogos, programadores, ingenieros, animadores de imágenes generadas por computadoras, matemáticos y arquitectos. Su práctica colaborativa busca navegar por la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología, el diseño y el mundo natural., donde capturaron la atención del público gracias a una imaginería de flores, plantas, peces, montañas y otros elementos siempre asociadas a la naturaleza, producidos enteramente por computadoras y proyectores. En tan solo seis meses llegaron al millón de visitantes y extendieron la propuesta a diferentes ciudades del mundo., una experiencia artística multisensorial, envolvente, con instalaciones originales y en constante transformación, en el distrito cultural de Saadiyat, Abu Dhabi.Las obras de arte serán "creadas y moldeadas por el entorno" dentro de una arquitectura única, donde evolucionarán libremente. "La experiencia será única para cada visitante, cambiará con cada espectador y descubrirá un lugar en el que explorar sin cesar", prometen los organizadores.Su finalización está prevista para 2024 y resta conocer la fecha de inauguración, que se estima para el año 2025 en el Distrito Cultural de Saadiyat, en Emiratos Árabes, un sitio que apunta a convertirse en uno de los principales destinos culturales del mundo.