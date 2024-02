24 de marzo: tras años de divisiones, los organismos de DDHH confluirán en una sola marcha

Desde el 2016 se hicieron hasta dos o tres actos por separado, aunque ya en el 2018 comenzó un acercamiento entre las distintas vertientes / Foto: Archivo Cris Sille.

Charly Pisoni integrante de H.I.J.O.S Capital / Foto: Archivo.

Foto: Archivo Télam.

Taty Almeida destacó que lo importante es tener "un pueblo unido" / Foto: Archivo Daniel Dabove.

Secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y nieto restituido, Manuel Gonçalves Granada / Foto: Archivo.

Bregman: "Sería muy bueno converger en una plaza multitudinaria, que además supere el protocolo represivo de Bullrich" / Foto: Archivo Eliana Obregón.

, organismos de derechos humanos y partidos políticos confluirán en una sola concentración conjunta para el próximo 24 de marzo, cuando se conmemore el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el primero bajo la gestión de gobierno de Javier Milei."Es necesaria la unión frente a la política económica actual que es una copia calcada de la implementada por la dictadura militar a la que se opusieron las víctimas del terrorismo de Estado", definió, integrante deen declaraciones a Télam.Desde el-que nuclea a varios organismos y partidos de Izquierda- confirmaron a Télam que ya comenzaron los "trabajos conjuntos" para confluir en una única marcha, que se no realiza con esa modalidad desde el año 2006.Pisoni recordó que en aquel año "nos separó la postura que tuvimos respecto de las políticas de derechos humanos implementadas por el expresidente Néstor Kirchner donde, mientras algunos comenzábamos a festejar; otros sectores, cuestionaron".Desde entonces, si bien la consigna fue la misma cada 24 de marzo,Si bien las convocatorias seguían siendo por separado, las agrupaciones y partidos políticos comenzaron a compartir escenario en aquel momento, en contra del gobierno de Mauricio Macri y de su política de derechos humanos."En los últimos años compartimos el escenario pero en cambio, en esta oportunidad, la idea es convocar y marchar juntos.en el Gobierno, que está llevando adelante un plan económico calcado de la dictadura que se llevó a nuestros viejos. Eso, les valió la vida, así que entendemos que tenemos que unirnos en este reclamo", afirmó a Télam el referente de H.I.J.O.S.El próximo lunes, en una reunión con el Espacio Memoria, Verdad, y Justicia -que componen también organismos de izquierda- se avanzará en los detalles, en la posibilidad de un documento consensuado y una lista de oradores para el acto.Desde, la histórica referentedijo a Télam quecon el fin de recordar, como todos los años, a las víctimas del terrorismo de Estado tras el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que usurpó el gobierno entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983."Vamos a ser una sola marcha, siempre hacíamos dos, pero esta vez de común acuerdo, haremos una sola. Ya nos estamos reuniendo, pero lo principal es que será una única sola marcha", destacó.Desde, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y nieto restituido,, explicó que ya "está resuelta la intención de hacer una sola marcha pero lo estamos terminando de llevar a la práctica en términos organizativos por el volumen de organización y convocatoria"., señaló Granada en declaraciones a Télam y destacó que la importancia de la "gran participación de los jóvenes, muchos nacidos en democracia, lo que transforma todo el homenaje en algo maravilloso y admirado en todo el mundo".Gonçalves Granada cuestionó que "lo que está sucediendo es muy malo en materia de derechos humanos, sociales, laborales, y que todo eso engloba al 24 de marzo, pero fundamentalmente queremos mantener viva la memoria de quienes no están y tener puesta la atención en el presente respecto de las cosas a las que no queremos volver".Para el dirigente, en el marco de lo que será esa movilización, el protocolo de orden público implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es "impracticable" y consideró que ese día "lo que menos se puede hacer es restringir la concentración y la circulación" de las personas por la masividad de la marcha.En tanto, la diputada(Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad), contó a Télam que "recién están empezando las reuniones" para coordinar la única marcha y destacó que "sería muy bueno converger en una plaza multitudinaria, que además supere el protocolo represivo de Bullrich"."Tenemos un balance muy crítico del anterior gobierno y de cómo llegamos a esta situación, partiendo de la deuda externa que incrementó en forma exponencial la dictadura. Es un problema actual en nuestro país, por eso hay que plantear el desconocimiento de la deuda y la ruptura con el FMI, entre otros puntos", adelantó la diputada de Izquierda.El Día Nacional de la Memoria, a Verdad y la Justicia fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación 25.633, y en su artículo 1º establece: "Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976".