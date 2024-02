Falleció el abogado Monner Sans, reconocido por denunciar la corrupción del menemismo

Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del Dr. Ricardo Monner Sans, quien no solo ha luchado contra la corrupción sino que ha brindado generosamente su tiempo y saber a paliar el dolor de las víctimas que perdieron violentamente un ser querido.https://t.co/00nw1uYpJV — Usina de Justicia (@UsinadeJusticia) February 17, 2024

El abogado, reconocido por haberTras el deceso, que fue informado a la prensa por la familia de Monner Sans, representantes del mundo del derecho y la política expresaron sus condolencias."Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del Dr. Ricardo Monner Sans, quien no solo ha luchado contra la corrupción sino que ha brindado generosamente su tiempo y saber a paliar el dolor de las víctimas que perdieron violentamente un ser querido", anunció esta mañana Usina de Justicia, la Asociación Civil por los Derechos humanos de las víctimas de la inseguridad, a través de su cuenta de la plataforma X.Monner Sans cobró notoriedad en lostras denunciar la venta que realizó ilegalmente el gobierno argentino a Ecuador y Croacia, ya que no podían recibir material bélico debido a que se encontraban en guerra.Además, el abogado, quien ejerció como titular entre 1992 y 1994. Esta gestión culminó con la renuncia de Menéndez, enfrentando además múltiples causas judiciales.Monner Sans ocupó la presidencia de la Asociación Civil Anticorrupción, yLa diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI,, afirmó que Monner Sans "denunció la corrupción y se la jugó en momentos donde era difícil" y expresó en su cuenta de X: "Mis respetos y cariño a su familia".Por su parte, el extitular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,, lamentó el fallecimiento del letrado y aseguró que tuvo una "gran actuación en muchas causas por corrupción y otros temas institucionales"."Fuerte abrazo para su esposa, sus hijos Ramiro y Alejo, nietos y demás seres queridos. Me causa gran dolor su pérdida", concluyó desde su cuenta personal de X.Finalmente, el abogado de derechos humanos y miembro fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),, envió también sus condolencias a la familia de Monner Sans y aseguró que "fue uno de los pocos abogados" que defendió a integrantes del organismo cuando "en dictadura fueron secuestrados y detenidos"."Siempre lo valoraré como uno de los pocos abogados que nos defendieron cuando en el CELS, en dictadura, fuimos secuestrados primero y detenidos luego. También como abogado de desaparecidos y presos en los años de plomo", cerró.