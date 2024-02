Para Zago, el interbloque entre LLA y el PRO se tiene que ir "madurando" entre ambos espacios

Oscar Zago / Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Nacho Sánchez.

Martín Menem / Foto: Florencia Downes.

El presidente del bloque de diputados de la Libertad Avanza,, se mostró partidario de avanzar en un acuerdo con el PRO, ya que con esa fuerza política "viene trabajando en conjunto hace más de 80 días" en ese cuerpo legislativo, pero señaló que el armado de un interbloque se tendrá que ir "madurando" entre los dirigentes de ambos espacios políticos del Congreso Nacional.En un reportaje con Télam, Zagocuando los bloques dialoguistas votaron en contra de los principales artículos, y se mostró optimista en que -junto a los bloques que apoyan el cambio- se pondrán de acuerdo para votar las leyes que requiere el Poder Ejecutivo y, en esa línea, no descartó que la iniciativa se pueda dividir en varios capítulos para favorecer su aprobación.El presidente del bloque libertario también defendió la gestión del presidente de la Cámara de Diputados,, y su decisión de otorgar tres lugares a Unión por la Patria en la comisión que controla losen lugar de cuatro como reclama esa fuerza opositora- No solo estoy de acuerdo con el pensamiento del Presidente sino que pienso que tenemos que ir yendo a un acuerdo, porque ya venimos trabajando en conjunto hace más de 80 días con el PRO en la Cámara de Diputados y eso quedó demostrado en la ley de Bases, donde aportó los 37 votos de su bloque. Un acuerdo es algo que tiene que ir madurando, que se tiene que ir dando entre todos los dirigentes políticos, en donde lo primero que tiene que primar es mirar hacia adelante y pensar en los argentinos que la están pasando mal. Hay que sentarse en una mesa de discusión con todos los dirigentes que tienen un pensamiento igual o similar para pensar cómo hacemos para darle las herramientas a un Gobierno nuevo y ponernos a trabajar para el bienestar de todos los argentinos. La sociedad con su voto del 56 por ciento ya acompañó el cambio. Los dirigentes que se sienten en la mesa de discusión deben analizar con sinceramiento cómo solucionar el problema de la desocupación, los salarios caídos, muy bajos, pobreza, indigencia. Luego sí tenemos que rediscutir un bloque único, un bloque de consenso, un bloque en general o una incorporación en el Gobierno, eso lo harán desde el Poder Ejecutivo. Acá en el Congreso tenemos que decir cómo construimos una alternativa para que los argentinos tengan un mejor pasar y se empiecen a solucionar los problemas que no los hizo este Gobierno en 60 días sino que se arrastran desde hace muchos años.- Sí, claro, por supuesto, porque todos venimos de diferentes sectores y más La Libertad Avanza. Venimos de distintos sectores, yo vengo hoy del desarrollismo, hay radicales, liberales, gente independiente, peronistas, y otros que estuvieron en otro lado.- Fue una decisión acertada porque ya se había disminuido de 664 a 383 artículos y luego con la caída de artículos centrales se estaba desmembrando la ley. La ley no se le cayó al Gobierno, se le cayó a los argentinos. Tomamos esa medida de pedir el pase a comisión cuando en el artículo de la Reforma del Estado, 5 de los 6 incisos se rechazaron, y en el artículo 4 de bases de la delegaciones se habían votado en contra de las facultades sobre seguridad y energía, donde había temas centrales como investigación y prevención de delitos complejos y crímenes organizados, la producción de tráfico de estupefacientes, delitos aduaneros, corrupción de niños y niñas, delitos extorsivos, que eran prioritarios para nosotros y eran el corazón de la ley.- Vamos a analizar con el Poder Ejecutivo qué se hará con esta gigantesca ley de Bases. Teníamos ahí adentro un montón de leyes y cuestiones que el Gobierno lo daba como prioridad para el comienzo de una gestión que lleva 60 días. Es una ley importantísima porque toca temas de salud, de educación, de justicia, y de desarrollo.- Vamos a esperar si el Gobierno Nacional quiere fraccionarla o no. Seguramente muchos artículos de la ley Bases van a estar en otras leyes. Así que se va a volver a tratar de alguna manera en este año y será importante para la sociedad argentina.- Creo que se debe avanzar en una reforma laboral, pero todavía falta una instancia de la Corte Suprema de Justicia para determinar si se cae o no la reforma laboral contemplada en el DNU. Es muy importante tener una reforma laboral porque la Argentina no puede seguir teniendo leyes de hace 70, 80 u 90 años. Estamos hablando de que hay que hacer reformas porque la legislación quedó muy retrasada. Hay comercios, hay pequeñas y medianas industrias que no quieren contratar personal mientras sigan estando semejantes leyes. Si se toman los últimos 20, 25 años, las pequeñas y medianas empresas son familiares. No quieren tomar a nadie que no fuese de su propio riñón por la industria del juicio.- Todavía no tuvimos reunión con el Ejecutivo a ver cuál va a ser el desarrollo con el paquete fiscal.- Lo ví muy bien. Martín lo hizo correctamente. Él siempre humildemente dice que no tiene experiencia y nosotros consideramos que la manejó con toda la experiencia que puede tener un presidente de la Cámara con muchos años.- En la Cámara de Diputados hay una discusión, porque como explicó Martín Menem, el bloque de Unión por la Patria mandó cuatro miembros y le corresponden tres. Así que estamos esperando, porque no vamos a elegir los tres que consideramos que le corresponden a UxP, los tiene que elegir UxP, no nosotros. De los cuatro nombres no podemos decir ta-te-ti. Ellos tienen que decir quién es el primero, el segundo y el tercero, y si tienen un cuarto en suplencia, que lo digan ellos, no nosotros.- Absolutamente. La Libertad Avanza tiene que quedar a cargo de las principales comisiones. Seguramente a partir de marzo vamos a empezar a discutir la distribución de las comisiones y no creo que tengamos serios inconvenientes.