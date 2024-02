Cuáles son los seis indicadores para detectar ofertas de trabajo falsas

Los seis indicadores

Pedido de pagos; propuesta demasiado tentadora; solicitud de datos personales y bancarios; falta de información; errores en la redacción y comunicación y período de prueba no remunerado se encuentran entre los ítems más sospechosos que caracterizan a una oferta de trabajo falsa, informó la compañía global de recursos humanos Randstad.Respecto de indicios de alarma, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, afirmó que "en un contexto de creciente virtualidad y digitalización de transacciones, intercambios y actividades, las ciberestafas y el robo de información y datos personales se han vuelto moneda corriente"., agregó.Los analistas de gestión de talento de Randstad señalaron seis indicadores que deben llamar la atención y que pueden marcar que es una oferta de trabajo falsa.Unque debe llamar la atención es que"es muy importante saber que todos los gastos de un proceso de selección deben correr por cuenta de la empresa o consultora de recursos humanos que lo lleva adelante", explicó el informe.En, puede resultar llamativo que la propuesta es demasiado tentadora,Una observar y dudar es que, si la empresa en cuestión solicita datos personales sensibles al comienzo del proceso de selección o información bancaria o claves de cualquier tipo, seguramente sea fraudulento.Ela mirar es la, siempre se debe investigar la empresa en donde se va a aplicar para el puesto como su sitio web, redes sociales, búsquedas en google y también prestar atención en la ortografía y la gramática, las empresas cuidan mucho su imagen y no tienen errores."Frente al avance de este tipo de estafas que buscan aprovecharse de la necesidad de la gente, es muy importante estar atentos a estas señales para no caer en ofertas de trabajo fraudulentas, que no solo suponen una gran desilusión sino que pueden generar un problema aún mayor, como una estafa", finalizó Ávila.