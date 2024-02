Jujuy: choferes de colectivos continúan con retención de tareas por salarios adeudados

Choferes de las líneas del servicio urbano cumplen una segunda jornada de paro.

Los choferes de las líneas del servicio urbano en la capital jujeña cumplen una segunda jornada de(UTA) a nivel local por la falta de pago de los salarios de enero a los trabajadores del sector.“Hasta el momento no tenemos respuesta alguna, es por ello que los trabajadores sostienen la abstención de tareas”, expresó a Télam el secretario general de la UTA Jujuy, Sergio Lobo, respecto de la continuidad de la medida.Agregó que “si se recibe una propuesta razonable y de cancelación,”, tal como sucedió con empresas interurbanas que circulan con normalidad.En ese sentido, Lobo detalló que las empresas que adeudan salarios son las del servicio urbano en la capital provincial, que “dependen del fondo compensador nacional” recientemente eliminado.La abstención de tareas por parte de los choferes de colectivos en Jujuy, definida luego de una reunión delegados en la tarde anterior.En se marco, se expuso que “la posición de muchas de las empresas es que no tienen los fondos que necesitaban de Nación”, lo que se destina a "entre un 60 y un 70% del salario" de los trabajadores.En tanto, se argumentó quepara que los empresarios cumplan con sus obligaciones y que además realizaron “todas las gestiones necesarias ante las autoridades que tienen que ver con el transporte”, no obstante, siguen instando por una mesa de diálogo para destrabar el conflicto, “no generado por los trabajadores, sino por decisiones políticas de un Gobierno Nacional”.Lo que demanda el gremio es la “cancelación de la totalidad del salario el mes de enero, más el pago de un adicional de 60.000 pesos que ya se había pactado en octubre del año pasado”.Ante la medida de fuerza, desde el Gobierno local se avanzó el viernes eny se fijó convocatoria a una audiencia virtual para el próximo martes 20 a las 18.