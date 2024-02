Economistas destacan el superávit fiscal, pero piden cautela por su sostenibilidad

Foto: Nacho Sánchez.

La “pregunta del millón” que se tendrán que hacer las autoridades “es como pensar un programa que no esté basado solamente en una megalicuación del gasto o un recorte de gastos que políticamente no se sostiene”, analizó la economista Marina Dal Poggetto

El dato del resultado fiscal es muy positico. No toda la economía se resuelve arreglando lo fiscal. Pero es una gran parte de la batalla, sobre todo en esta economía superinflacionaria. ¿Por qué?

En primer lugar porque no tiene que destruir la moneda para sobrevivir. (Sigue) — Fausto Spotorno (@fspotorno) February 17, 2024

Argentina perdió el superávit fiscal en el año 2008.

En 16 años el déficit fiscal sumó 75 puntos del PBI, equivalente a USD375 mil millones a precios de hoy.



Para financiarlo la deuda pública aumentó en USD250 mil millones y se sumaron tres ceros a la moneda.



Déficit, nunca más pic.twitter.com/TRZUvjjqir — Ramiro Castiñeira (@rcas1) February 17, 2024

Tremendo dato, explica por qué suben los bonos!

135% arriba de lo que valían hace 14 meses. Empezaron a subir cuando las encuestas mostraban que el peronismo perdía. Siguieron subiendo con Milei.

Yo no vendo ni uno. recuerden q les sugerí a mis seguidores cuando compré a 20cent. https://t.co/ocu3xZFLqE — Agustín Etchebarne (56% Juntos por la Libertad) (@aetchebarne) February 17, 2024

Argentina consigue superávit presupuestario en enero (no ya antes de intereses, sino después de intereses). Probablemente éste sea el principal motivo de la significativa apreciación del peso y de la fuerte caída del riesgo país durante los últimos días.



Ahora, a mantenerlo. https://t.co/q1uusYCjf8 — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) February 16, 2024

Los logros del gobierno en materia fiscal se basan en el cepo cambiaria y la tasa muy pero muy negativa. No hay que olvidarse de eso y ver qué pasa si a mitad de año se levanta el cepo. Hasta ahora esta todo atado con alambres. — Nicolás Bertholet (@bertholetnic) February 16, 2024

Diversos economistas ponderaron el superávit financiero de $ 518.408 millones alcanzado en enero , el primero en más de diez años, y susen indicadores como el riesgo país, el endeudamiento y el tipo de cambio, aunque algunos de ellos expresaronEl Ministerio de Economía informó anoche que se trata del "primer superávit financiero desde agosto de 2012 y el primer superávit financiero en un mes de enero desde 2011".“El dato del resultado fiscal es muy positivo. No toda la economía se resuelve arreglando la fiscal. Pero es una gran parte de la batalla, sobre todo en esta economía superinflacionaria”, manifestó el economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE),en su cuenta de X (ex Twitter).El analista señaló que“Que quede claro. Más déficit fiscal es igual a más deuda”, concluyó.El director de Econométrica,, recordó que Argentina había perdido el superávit fiscal en 2008 y que “en 16 años, el déficit fiscal sumó 75 puntos del PBI, equivalente a US$ 375.000 millones a precios de hoy”., manifestó.Castiñeira manifestó en su cuenta de la plataforma que no tener déficit permite tener una “moneda sana y sin inflación”.Por su parte, el economista y director general de la fundación Libertad y Progreso,consideró al logro del superávit como un“Los bonos están 135% arriba de lo que valían hace 14 meses. Empezaron a subir cuando las encuestas mostraban que el peronismo perdía y siguieron subiendo con (la asunción del presidente Javier) Milei”, indicó.El economista español,, señaló, en tanto que el superávit presupuestario “probablemente sea el principal motivo apreciación del peso y de la fuerte caída del riesgo país durante los últimos días” y quePrecisamente, la sostenibilidad del superávit hace mantener la cautela en algunos analistas.El economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet,sostuvo en X que “el desafío es ordenar las cuentas fiscales sin licuar el salario de los trabajadores estatales, jubilados y los ahorros”.“Los logros del Gobierno en materia fiscal se basan en el cepo cambiario y la tasa muy pero muy negativa.”, añadió., jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros, calificó como “excelente” el resultado fiscal, pero señaló que le “cuesta pensar en la sostenibilidad” del mismo y queEn la misma línea se ubicó la economista“Hoy”, indicó en diálogo con Radio Mitre.La especialista señaló que el Gobierno se encuentra ejecutando un “ajuste clásico” que es “muy inflacionario al principio y muy recesivo” que “pulverizó los ingresos y ahorros de una parte muy importante de la sociedad”“El programa está saliendo mejor de lo que se esperaba originalmente.", indicó la economista.Si bien "los dólares financieros valen lo mismo de lo que llegaron a valer en el pico de las elecciones, donde hubo valores de US$ 1.200, la brecha cambiaria es muy alta para el funcionamiento normal de la economía. Pero es una economía que empieza a encarrilarse”, precisó.Para Dal Poggeto,