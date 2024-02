Milei recibirá la semana próxima a Blinken y planea un viaje a Washington

El viaje a Estados Unidos

El presidenteque incluirá su participación en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 prevista en Río de Janeiro, Brasil.MileiBlinken, secretario de Estado de los Estados Unidos,, tras lo cual viajará a Buenos Aires, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.figuran "temas bilaterales y globales, incluido el crecimiento económico sostenible, nuestro compromiso compartido con los derechos humanos y la gobernanza democrática, los minerales críticos y la mejora del comercio y la inversión que beneficia a ambos países", señaló la información.Si bien en el comunicado no se precisó qué día se producirá la reunión de Blinken con Milei, se estima que el encuentro podría ser el próximo viernes 23, un día después de que finalice la reunión de los 20 países más poderosos del mundo.Milei, por otra parte, tiene previsto viajar la semana próxima a la capital estadounidense para participar de la Conferencia de la Acción Política Conservadora, un encuentro anual que reúne a referentes de la derecha de Estados Unidos y que se realizará entre el 21 y 24 de este mes en Washington DC, de acuerdo con fuentes oficiales argentinas.En su conferencia de prensa de este viernesNo obstante,, puntualizó.También estará el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, quien fue principal impulsor de la salida de ese país de la Unión Europea, conocida como el Brexit, que se produjo formalmente el 31 de enero de 2020.A esa reunión asistirán además la exprimera ministra británica Liz Truss; el exsecretario de Desarrollo Urbano estadounidense Ben Carson; el vicegobernador de Carolina del Norte, el republicano Mark Robinson; el antiguo jefe de personal del Pentágono, Kash Patel, y presentadores y periodistas como Sara Carter y Megyn Kelly y el ex embajador estadounidense en Israel David Friedman, según destacó la agencia Europa Press.Al igual que en ocasiones anteriores, Milei viajará en avión de línea hacia la capital estadounidense acompañado en principio por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, según comentaron las fuentes. También es muy factible que en Estados Unidos se sume el embajador argentino en aquél país, Gerardo Werthein.En recientes declaraciones radiales, Milei señaló que no habrá un encuentro mano a mano con Trump, debido a que "no dan los tiempos", si bien ambos hablarán en la reunión conservadora el mismo día.Pero en tanto el exmandatario norteamericano lo hará por la mañana, y se retirará tras su exposición, Milei será orador por la tarde por los horarios condicionados por el vuelo de línea, comentó el propio presidente argentino.A partir el triunfo electoral en el balotaje del 19 de noviembre pasado, se advirtió una nueva sintonía en el marco de las relaciones bilaterales de la Argentina con Estados Unidos. De hecho, en su viaje como mandatario electo, Milei tuvo encuentros en la Casa Blanca con altos funcionarios de ese país, entre los que figuró el consejero de Seguridad Nacional, Kevin Sullivan.Posteriormente, tras asumir formalmente la presidencia estuvieron en Buenos Aires el representante del Consejo de Seguridad Nacional, Mike Pyle; el miembro de la Secretaría del Tesoro, Michael Kaplan; el subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro, Jay Shambaugh; y el subsecretario para América Latina, Brian Nichols, que fueron interpretadas como señales de apoyo a la nueva administración.En el plano económico, el gobierno de Joe Biden explicitó su respaldo al gobierno argentino, al comprometer una gestión para que el Fondo Monetario destrabe los desembolsos pendientes, a fin de alejar inestabilidades o amenazas frente a la sustentabilidad del plan económico en el corto plazo.