Los "Cuentos completos" de Dylan Thomas llegan a la Argentina en una cuidada edición

Thomas nació en Uplands, Swansea, en 1914, dejó la escuela en 1932 para trabajar como reportero en el South Wales Daily Post / Foto: Prensa.

Muchas de sus obras se publicaron cuando era adolescente. Fue apreciado como poeta popular durante su vida aunque nunca llegó a ser un escritor profesional / Foto: Prensa.

Estructura del libro de cuentos

Foto: Editorial Nórdica Libros.

Pese a que él no se declarara un nacionalista galés, sus relatos muestran una profunda conexión con Gales.

Con traducción de Miguel Martínez Lage, ya están disponible en las librerías argentinas los "Cuentos completos" de Dylan Thomas, en una edición de tapa dura, cuidadosamente recopilada, queLos "Cuentos completos" de Thomas ofrecen una visión entera de la evolución literaria del narrador, desde sus primeros escritos hasta su. Además de sus relatos más conocidos, la colecciónpublicadas por primera vez en Swansea Grammar School Magazine.Thomas nació en Uplands, Swansea, en 1914, dejó la escuela en 1932 para trabajar como reportero en el South Wales Daily Post. Muchas de sus obras se publicaron cuando aún era adolescente. Fue apreciado como poeta popular durante su vida, aunque nunca llegó a ser un escritor profesional propiamente dicho. Sus grabaciones para la BBC a finales de la década de 1940 lo dieron a conocer al público. Viajó por primera vez a Estados Unidos en los años 50 donde cimentó su leyenda, y luego grabó en vinilo obras como "Una Navidad de niño en Gales". Durante su cuarto viaje a Nueva York en 1953, enfermó. Murió el 9 de noviembre y su cuerpo fue devuelto a Gales. El 25 de noviembre, fue enterrado en el cementerio de St. Martin en Laugharne, Carmarthenshire.Esta edición recién lanzada en la Argentina por el sello Nórdica comienza con un trabajo titulado. En esta, el español aborda la vida y obra de Thomas de manera intensa y poética. Primero recrea la atmósfera de la Gales natal del escritor, describiendo sus inicios como periodista y su posterior ascenso como poeta.El texto también menciona la influencia de Thomas en otros artistas: "Un joven judío, un tal Robert Allen Zimmerman, que andaba por Nueva York rasgando la guitarra, cambió su nombre y en su homenaje en adelante se hizo llamar Bob Dylan después de leer sus poemas", escribe Vicent en alusión al cantante que hace unos años fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura.El tomo de los "Cuentos completos" se divide enEn "Hacia el comienzo", a lo largo de los veinte cuentos que conforman esta colección, se percibe una atmósfera onírica que enmarca historias inspiradas en referencias bíblicas y folclóricas galesas, impregnadas de simbolismos. Thomas presenta personajes que van desde niños hasta ancianos, todos ellos enfrentando sus propias realidades, ya sea como asesinos, vagabundos o místicos desorientados.Entre losse encuentra el primero del libro,, donde una niña vagabunda cena en el carromato del gordo de la feria. Un texto melancólico y con profundidad filosófica.es otro relato que se recorta por su poderosa lengua y la belleza de sus palabras que resaltan en esta traducción al español. El cuento retrata la esperanza y la naturaleza como elementos centrales de la vida.En, el narrador explora la lucha entre la razón y la naturaleza, entre la luz y las tinieblas, creando un relato inquietante.abordan temas oscuros y perturbadores.son los cuentos más grotescos y oscuros del conjunto. Dos relatos magistrales,completan esta colección.En contraste con sus primeras historias, que eran introspectivas, oscuras y surrealistas, con "Retrato del artista cachorro", que ocupa la segunda parte del tomo, Thomas se vuelve hacia el mundo que lo rodea, basándose ampliamente en sus experiencias como periodista.Las diez historias fueron escritas en Laugharne durante 1938 y 1939, y marcó el surgimiento del escritor galés como un maestro de la literatura autobiográfica. La colección está unificada no sólo por el protagonista y el entorno de Swansea, su ciudad natal, sino también por el tema de la creciente locura., cada una de las cuales trata sobre un estado de su infancia, juventud o madurez, además de ofrecer una descripción fiel de la ciudad de Swansea durante la llamada Gran Depresión que se originó en Estados Unidos en 1929: su pobreza, desempleo, destrucción y la decadencia de la cultura galesa.En la historia inicial, "Los melocotones", Thomas explora los orígenes de su familia al describir la vida de los parientes de su madre en su pequeña y empobrecida granja en Dyfed. La historia comienza con un viaje de ciudad a campo en primavera, de noche, que se convierte en un rito de iniciación para el niño. La trama describe el mundo rural empatizando con la naturaleza y al mismo tiempo marcando la decadencia de la difícil situación económica de las áreas rurales de Gales durante la década de 1930. Los melocotones que dan título al producto no son la deliciosa fruta fresca, sino una versión enlatada, que se convierte en símbolo de gesto impotente de hospitalidad galesa.En "Una visita al abuelo", el mundo de la familia de su padre se describe como una mezcla igualmente extraña de lo cotidiano y lo surrealista. Su abuelo monta a caballo en sus sueños y, despierto, intenta caminar con su mejor chaleco hasta la cercana Llangadock para ser enterrado allí, porque el suelo es cómodo.. En "Patricia, Edith y Arnold", el niño protagonista vislumbra un mundo adulto de relaciones sexuales caóticas e infelicidad. El pequeño observa cómo dos mujeres descubren que el mismo hombre les ha enviado cartas de amor e intentan resolver su disputa. De tema similar es "Igual que los perros", en la que el protagonista, ahora mayor, observa nuevamente la tragicómica arbitrariedad de las relaciones sexuales y el dolor que aún implican."La pelea" detalla el extraño desarrollo de una amistad infantil que comienza con una pelea entre dos niños y resulta en la decisión de editar una revista juntos. De manera similar, en "Por donde corre el Tawe", el poeta, ahora algo mayor, asiste a una reunión de hombres que planean colaborar en la escritura de "una novela de la vida provincial" que se centra nuevamente en la sexualidad y la muerte.Varias de las historias exploran la sexualidad del poeta adolescente. "Un carraspeo extraordinario" es una historia de amor pubescente, un relato nostálgico de una excursión de campamento a Rhossili y su playa. Otras, como "¿Quién querrías que estuviera con nosotros?" y "La vieja Garbo", abordan el tema de la muerte."Garbo" es la señora Prothero, una anciana de clase trabajadora que cree que su hija y su nuevo nieto han muerto en el parto. Después de hacer una colecta para ella, se descubre que la hija está viva y la madre, borracha e incapaz de enfrentarse a sus amigas, se arroja al río. La historia describe a Swansea como una ciudad dividida en dos mitades: una parte respetable y una zona portuaria de mala reputación."Un sábado de calor" irradia una atmósfera de oportunidad perdida. El poeta deambula solo por Swansea en un feriado bancario de agosto y se contrasta en su aislamiento con las familias felices en la arena. Thomas ofrece aquí un retrato humorístico y burlón del artista. El protagonista se enamora de una hermosa chica y fantasea con la realización sexual, pero la pierde de vista en el mundo de pesadilla de una casa laberíntica llena de escaleras y puertas.La, "Con otra piel", es una novela o una serie de relatos programados inconclusos que siguen la vida del adolescente Samuel Bennet, quien, a pesar de no buscar aventuras, se encuentra constantemente envuelto en ellas. Cada experiencia que vive le hace sentir que ha cambiado de piel, transformándose en alguien diferente. Este personaje es, en realidad, una representación del joven Thomas en el Londres de sus veinte años."Con otra piel" regresa con el sentido lúdico de la escritura de Thomas y la presencia de elementos surrealistas. El autor tenía planeado que Bennet experimentara siete cambios de piel a lo largo de la historia, mostrando así su evolución y crecimiento como individuo. Sin embargo, la historia quedó inconclusa, detenida luego de tres capítulos debido, en parte, al impacto que la Segunda Guerra Mundial en la visión sobre la vida y la realidad del narrador.El estilo narrativo de los "Cuentos completos" es difícil de categorizar, pero resalta la influencia del simbolismo y el surrealismo, aunque Thomas no se identificaba con las convenciones de esas escuelas. Pese a que él no se declarara un nacionalista galés, sus relatos muestran una profunda conexión con Gales. Nada esto tiene ningún valor adicional: son cuarenta y cinco cuentos para leer y disfrutar de la mejor literatura del siglo XX.