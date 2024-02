"Los caminos de Mama Antula", un circuito turístico por ocho provincias y la ciudad de Buenos Aires

Santiago del Estero. Foto: Emilio Rapetti.

Santiago del Estero. Foto: Emilio Rapetti.

Santiago del Estero. Foto: Emilio Rapetti.

Santiago del Estero. Foto: Emilio Rapetti.

Villa Silípica va camino a convertirse en un "nuevo imán" del turismo religioso A partir de que el papa Francisco la declarara santa, la primera argentina, turistas de todos los puntos del país se muestran interesados en conocer especialmente a la santiagueña Villa Silípica, en donde la tradición oral, testimonios y algunos documentos ubican como lugar de nacimiento de Mama Antula y en donde está el Santuario en su honor, el cual está abierto todos los días, según dijo a Télam el padre Ramón Mario Tenti.



"Mama Antula es un fenómeno cultural que excede a la religión y a la iglesia", consideró el párroco, quien, tras recordar a la multitud que aguardó y acompañó la canonización del domingo pasado, señaló: "Ahora todos vienen a Silípica. Ha vuelto a surgir la fe en personas que la tenían dormida y eso gracias a nuestra santa".



Es tan importante el movimiento que generó Mama Antula en Villa Silípica, que -dijo Tenti- "estamos agrandando el terreno en donde está el Santuario".



Además, el religioso destacó que será nombrada "Patrona de la provincia" de Santiago del Estero, por lo cual "vamos a presentar un proyecto de ley para que se declare tierra santa Silípica, como un lugar de encuentro con Dios".



Caminando, Mama Antula llevó su evangelización por diferentes lugares de la provincia, tales como Loreto, Salavina, Soconcho, la capital santiagueña. Desde sus 15 a sus 35 años colaboró con los jesuitas en la promoción y organización de los célebres ejercicios espirituales del fundador de esa orden religiosa: San Ignacio de Loyola.



Por su parte, el director de Patrimonio Cultural de la provincia, Alejandro Yocca, dijo a Télam que coincide con Tenti sobre los lugares en donde estuvo Mama Antula, y agregó que, "en un breve relato de antecedentes y referencias geográficas de los sitios históricos de la Compañía de Jesús en el actual territorio de la provincia de Santiago del Estero, podemos señalar que los jesuitas, ejemplo de organización y desarrollo económico e institucional, fundaron, recibieron en donación y adquirieron en el actual territorio santiagueño, y en los espacios geográficos de las actuales provincias de Catamarca y Tucumán, importantes estancias en las que llevaron adelante la producción agrícola y sobretodo ganadera (Quimilpa, San Ignacio, Maco, Silípica y El Palomar entre otras)".



A la vez la calificó a Mama Antula como una "Santa quichuista", ya que hablaba ese idioma con los aborígenes en donde evangelizaba y la consideró como una "contemporánea de la Revolución Industrial, las revoluciones burguesas norteamericana y francesa, y el proceso de Independencia de las provincias unidas del Río de la Plata".



Además, manifestó que "los jesuitas activaron su acción evangelizadora con una prolífica construcción de iglesias en los Pueblos de Indios bajo régimen de encomienda, ubicados mayoritariamente en las márgenes derechas de los ríos Dulce y Salado, y en las serranías de Guasayán y de Sumampa".



Hoy, en casi todas las iglesias santiagueñas hay una imagen de Mama Antula, y en la Capital, en la Catedral Basílica también se instaló a esta Santa en la cual también los visitantes pueden disfrutar.



Otro párrafo aparte merece la sala de los jesuitas, en el Museo Histórico, ubicado en el Centro Cultural del Bicentenario, en la ciudad Capital, al frente de la plaza Libertad, en donde hay un registro de objetos y documentos sobre la misión de los jesuitas, con los que colaboró Mama Antula.

Santiago del Estero. Foto: Emilio Rapetti.

Santiago del Estero. Foto: Emilio Rapetti.

Santiago del Estero. Foto: Emilio Rapetti.

Ciudad de Buenos Aires. Foto: Eliana Obregón.

Las Marianas. Foto: Prensa.

Las Marianas. Foto: Prensa.

Las Marianas. Foto: Prensa.

La reciente canonización de la santiagueña María Antonia de Paz y Figueroa, popularmente conocida como Mama Antula, la primera santa de Argentina, jerarquizó el perfil turístico de varios de los sitios incluidos en su derrotero de más de 5.000 kilómetros, aquel que la condujo a Buenos Aires, destinos que se posicionan por estos días como un imán para peregrinos y devotos de todo el país.Convertido en, turistas de todo el país llegan a Santiago del Estero para conocer Villa Silípica, su lugar de nacimiento, según la tradición oral, testimonios y algunos documentos, y donde se encuentra un santuario en su honor, que está abierto todos los días.está ubicada en el sur de la provincia, a unos 45 kilómetros de la capital santiagueña, adonde se llega por la Ruta Nacional 9, disfrutando de una frondosa vegetación verde.En el poblado de no más de 500 habitantes, terminada de construir en 2016 y donde los fieles y turistas experimentan paz y un encuentro muy particular con la imagen de María Antonia Paz de Figueroa.La escultura realizada en Buenos Aires, con su cruz y biblia evangelizadora, está en el altar junto a otra gran cruz con Jesús hecha de madera; también se puede observar una reliquia, a los pies de la imagen, un pedazo de hueso de Mama Antula donado por la Santa Casa que ella fundó en Buenos Aires.pasó a ser el centro del virreinato del Río de la Plata, se instaló en las costas porteñas, donde siguió con los ejercicios espirituales ignacianos.también conserva un poco de ella., ubicada en Belgrano 2827, alberga una imagen de Mama Antula y un fragmento de hueso, donado hace unos siete años por Santiago del Estero., por su parte, alberga reliquias que contienen una parte ósea de la santa, que estuvieron peregrinando por todo el país durante dos años y que, desde noviembre pasado, permanecen de forma definitiva en la Catedral del Santísimo Salvador, de San Salvador., en un hecho inusual en la historia de las peregrinaciones, su catedral recibió restos óseos dentro de una urna que recorrió junto a 12.000 fieles los 275 kilómetros que conectan el corazón del Salar Centenario con la catedral.Cuenta la historia que en un regreso a Santiago del Estero, Mama Antula y sus peregrinos debieron atravesar la, una travesía que nunca habían realizado, y que en el medio del bosque un puma los hizo retroceder a todos, excepto a la santa, quien lo enfrentó y con plegarias logró que se esfume entre la tupida vegetación.Con su vínculo religioso, uno de los recorridos más visitados es la, en un camino sinuoso con numerosos miradores, hay dos lugares clave que formaron parte del derrotero de Mama Antula, una de ellas es una construcción colonial que logró levantar solamente con donaciones y que se habilitó en 1799, mismo año de su fallecimiento, y la otra es una basílica de estilo neorrenancentista donde descansan sus restos.Ubicada en pleno corazón de, quien falleció en una de las 45 habitaciones que conforman una de las construcciones más antiguas de la ciudad y donde aún se organizan retiros espirituales y visitas guiadas.El predio, que ocupa casi toda una manzana, en avenida Independencia 1190, tiene ocho patios con faroles que dirigen a las capillas, un comedor, una cocina, capacidad para 1.200 ejercitantes y un espacio donde funciona el "refugio de María", donde viven mujeres en situación de calle de manera temporalLa habitación en la que vivió y murió Mama Antula conserva algunos elementos personales como una túnica, su tradicional bastón con forma de cruz que llevaba consigo a todos lados, y un leño que fue utilizado como señal en el sepulcro de la beata.A unas 12 cuadras de allí,, una de las primeras parroquias de la ciudad y donde la beata se refugió tras llegar a Buenos Aires por un camino que ahora conforma la avenida Rivadavia y que en ese entonces era la ruta de esa época.En un altar ubicado sobre el lado derecho de la basílica de Bartolomé Mitre 1523 y que cuenta con registros parroquiales desde 1769, yacen los restos de la santa, junto a una puerta con cinco vitrales colocados por sus descendientes, que representan el legado de la beata.En la provincia de Buenos Aires, la cultura de las localidades se enriquece con tradiciones religiosas y eventos que reflejan la esperanza y la comunidad, como la ciudad de Navarro que entrelaza la fe con paisajes rurales.Esta ciudad, enclavada en el suroeste de la provincia de Buenos Aires y que invita a descubrir una belleza particular que mixtura espiritualidad, historia y paisaje rural, despliega a lo largo de su laguna una docena de estaciones que reconstruyen la historia de la santa argentina.Además, una escultura de madera rinde su homenaje a Mama Antula, a quien se le atribuye la curación de una monja afectada por una inflamación de vesícula biliar y de un hombre santafesino que había sufrido un accidente cerebrovascular.Es posible, además, encontrar imágenes, retablos y capillas dedicadas a María Antonia en Córdoba, en la Parroquia San Cayetano, en Río Cuarto, y la Basílica La Consolata, en Sampacho; en Santa Fe, en el Santuario Nuestra Señora de los Milagros y en la catedral.