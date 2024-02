Difunden la imagen del presunto femicida de Angaco y decretan un día de duelo

Ariel Omar Pérez (38), alias “El Bebe”, “Guascazo” o “Bebo”.

Los testigos del hecho reconocieron al agresor como la expareja de la mujer, por lo que la policía salió en su búsqueda.

El prófugo había sido condenado por lesiones a otra expareja El exconvicto prófugo por el femicidio de Yanina Pérez de la Vega había sido sentenciado en 2020 a un año de prisión efectiva por las lesiones que le provocó a otra expareja a la que persiguió y atacó en plena calle, informaron hoy fuentes judiciales.



"Hija de puta, sabía que me la ibas a pagar", le dijo, en ese momento, el acusado Ariel Omar Pérez (38) a la víctima de aquel hecho.



En un fallo de 11 páginas al que accedió Télam, el Quinto Juzgado Correccional de San Juan homologó el 20 de octubre de 2020 un juicio abreviado en el que la fiscalía y la defensa acordaron una pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo".



Ese hecho ocurrió el 14 de enero de 2020, cuando el hombre, que había salido de la cárcel en diciembre de 2019 tras purgar una condena previa también de un año, atacó a una exconcubina cuando llegaba a su casa.



De acuerdo con el fallo, Pérez, apodado "El Bebe", "Guascazo" o "Bebo", corrió a la víctima por la calle, la arrojó al piso y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo con un elemento punzocortante tipo cuchillo, hasta que intervino un vecino policía que pasaba por el lugar y auxilió a la mujer, ante lo cual, el agresor escapó.



A su vez, en el fallo, el hombre fue declarado reincidente por sus antecedentes penales.

El femicidio

Foto: Policía de San Juan

