Milei descartó fijar por decreto el salario mínimo y desde la CGT evalúan medidas

Posibles medidas de fuerza El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, criticó a los empresarios y al Gobierno por el fracaso en las negociaciones y consideró el hecho como "una ruptura histórica" en ese ámbito.



Al respecto el dirigente del gremio de la sanidad no descartó además la posibilidad de "concretar las medidas de fuerza que sean necesarias y en el momento que tengamos que hacerlas".



"Que nadie tenga dudas, que de la misma manera que programamos lo del 24 vamos a ser nosotros los que capitalicemos el conflicto social y llevar adelante las medidas de acción que sean necesarias para el momento que tengamos que hacerlas", sostuvo.



En esta misma línea el cosecretario general de la CGT y adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Pablo Moyano, consideró que la CGT "está facultada para tomar nuevas medidas".



En declaraciones a la radio online FutuRöck y ante la consulta de la posibilidad de convocar a un nuevo paro, Moyano contestó: "No sé la fecha, pero la CGT está facultada para tomar nuevas medidas".



Repercusiones tras el Consejo del Salario

El presidente Javier Milei dijo este viernes que no fijará por decreto el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) , tras la frustrada reunión de este jueves, que fue calificada por la CGT como una "ruptura histórica" y, ante lo cual, no descartan eventuales nuevas medidas de fuerza.En una entrevista brindada a radio Rivadavia, el Presidente confirmó que no fijará ese monto por decreto y cuestionó: "¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores?". "No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?", se preguntó.El Poder Ejecutivo, las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores no llegaron este jueves a un acuerdo tras más de cuatro horas de reunión del Consejo del Salario que debía determinar el nuevo SMVM y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.Luego de dos cuartos intermedios, las partes se retiraron sin definiciones ante el pedido de la CGT y las dos centrales de la CTA deEl secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y diputado por Unión por la Patria, Mario Manrique, definió comoy advirtió que se va a un "camino de confrontación inevitable"."La reunión fue vergonzosa. Vino el secretario de Trabajo, Omar Yasin, ni se presentó, no hizo propuestas e interrumpió el diálogo de la parte trabajadora con los empresarios y apareció un acta hecha de una reunión que nunca existió. Ahora veremos qué número le pone al salario mínimo", dijo Manrique en declaraciones formuladas a la radio AM750., aseguró el diputado nacional de Unión por la Patria.El dirigente sindical cuestionó la actitud del jueves del secretario de Trabajo al señalar que "ni se presentó, abrió la reunión preguntando que pretendía la parte trabajadora, por lo que la CGT y las dos CTA expusieron pero cerró la reunión sin propuestas y con un acta hecha de una reunión que no existió, así terminó la reunión".Para Manrique,