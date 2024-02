El Gobierno ratificó que no habrá paritaria docente nacional

Foto: Alejandro Santa Cruz

Ayuda escolar

¡ URGENTE CONVOCATORIA A LA PARITARIA NACIONAL DOCENTE !

CTERA exige la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el envío de fondos económicos para el FONID, el FONDO COMPENSADOR, los comedores escolares, infraestructura escolar.

El gobierno de Javier Milei ratificó este viernes que no se convocará a una paritaria docente a nivel nacional al considerar que, al tiempo que anunció un incremento del 311% para la asignación de ayuda escolar para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, a pocos días del inicio del ciclo lectivo en todo el país, aunque desde el gremio Ctera volvieron a supeditarlo al llamado a unay al envío de fondos a las provincias.A tan solo días del inicio del ciclo lectivo en todo el país, el presidente Milei confirmó este viernes que el Gobierno no convocará a una paritaria docente nacional., dijo Milei en declaraciones a radio Rivadavia en las que insistió que el acuerdo "depende de cada provincia" que paga esos salarios, a pesar del reclamo de los gremios.Paralelamente, el Presidente reiteró que se entregaránLa medida había sido anticipada el jueves por el mandatario con el objetivo de asistir a las familias frente al aumento de cuotas que deberán enfrentar en las escuelas privadas.En esa misma línea, el vocero presidencial,, pero adelantó que la semana próxima habrá una reunión con los sindicatos del sector para "destrabar el conflicto", ante los reclamos gremiales de "fijar un piso salarial".Al respecto, el vocero indicó que "ya se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes" para que "se junten las partes para intentar destrabar el conflicto".No obstante, aclaró que aún "no están los detalles"., insistió el vocero presidencial.Ante la consulta de si continúa la negativa para transferir el Fondo de Incentivo Docente a las provincias, Adorni respondió: "Lo que está dentro de la ley se transfiere y lo que el Gobierno nacional no está obligado por ley a transferir, no se transfiere”.La convocatoria de la semana próxima estará a cargo del secretario de Educación, Carlos Torrendell, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.Por otro lado, el ministerio de Capital Humano anunció este viernes un incremento del 311% de la asignación de ayuda escolar para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario llevando el monto a 70 mil pesos.Desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, se destacó que, "mientras algunos luchan de manera incansable a fin de sostener sus privilegios, el Gobierno nacional se compromete a acompañar y ayudar a quienes quieren salir adelante de la mano del esfuerzo y el mérito".La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) ya advirtieron que peligra el inicio de clases si no eran convocados a la paritaria nacional docente.Tras una jornada de especulaciones sobre una posible convocatoria, la secretaria general de Ctera Sonia Alesso aseguró este viernes que no habían sido convocados formalmente e insistió con la importancia de llevar adelante esta instancia.Por su parte, la provincia de Buenos Aires acordó este jueves con las autoridades de los gremios que representan a los docentes otorgar un, un acuerdo que también incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en marzo."Todos los gremios de la ley 10430 aceptaron la propuesta, mientras que, por parte de las y los docentes, algunos gremios aceptaron la propuesta ad referendum, mientras que otros la valoraron positivamente y la llevarán a consideración de las bases", informaron desde el gobierno de Axel Kicillof.