Llaryora: "¿Cómo vas a dar un voucher a la clase media y no a sectores populares?"

Foto: Marcelo Cáceres.

El gobernador de Córdoba,, continuó este viernes con sus críticas al Gobierno nacional y cuestionó el anuncio que realizó en las últimas horas el presidente Javier MIlei sobre el otorgamiento de vouchers para asistencia escolar a la clase media “No sabía si era un meme el anuncio de los vouchers. ¿Cómo vas a dar un voucher a la clase media y no a sectores populares?”, dijo el mandatario cordobés en declaraciones a la radio on line Futurock.En días previos, Llaryora solicitó que se recupere el diálogo , y, en ese sentido, esta mañana indicó: "La Argentina necesita modificaciones de legislación, y no se van a poder hacer si no trabajamos todos juntos"."Los reclamos de todo el país son muy parecidos, algunos ya están yendo por vía judicial", acotó, y completó:En ese ida y vuelta mediático, Llaryora había solicitado que Milei le pidiese disculpas por ciertos dichos, a lo que el presidente le respondió “que lo resuelva con un psicólogo”, y en la réplica a esa respuesta, el gobernador cordobés dijo hoy: "Que Milei me mande al psicólogo es como que yo lo mande al nutricionista"., reclamó Llaryora, y en el plano económico acotó: "La Nación no manda fondos, porque no produce nada. La producción está en las ciudades y las provincias".", cerró el gobernador.