Avanza la construcción de una planta de medicamentos sociales

La planta podría alcanzar una producción de 12 millones de comprimidos por mes / Foto: Prensa.

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Mauricio Erben / Foto: Prensa.

Perfil productivo social Dentro de los proyectos con perfil productivo social que la UNLP promueve se encuentra también la planta de alimentos deshidratados, el centro de la madera que brinda soluciones habitacionales, la fábrica de baterías de litio y la planta de producción de vacunas.

Fernando Tauber y Mauricio Erben / Foto: Prensa.

Una inflamación muscular, el dolor de cabeza, la diabetes y la hipertensión serán algunos de los tratamientos que podrán ser atendidos con acceso gratuito para pacientes de sectores vulnerables(UNLP) y que podría alcanzar un volumen de 12 millones de comprimidos por mes."Se trata de un proyecto íntimamente ligado a nuestro modelo de gestión de la Universidad, que encuentra en la producción con perfil social uno de sus ejes fundamentales. Contar con una planta productora nos permitirá poner al alcance de cientos de miles de familias aquellos medicamentos de uso común que hoy les están quedando fuera del alcance de su bolsillo", destacó elLa nueva planta estará destinada a la fabricación de medicamentos no estériles(FFS), es decir, comprimidos, cápsulas rígidas, suspensiones extemporáneas, entre otros."Se busca producir medicamentos que sean ampliamente necesitados", dijo el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Mauricio Erben, en diálogo con Télam, quien aclaró que en su funcionamiento "se articulará con los efectores de salud, siguiendo el modelo de producción que tiene la universidad, en donde todo se trabaja bajo convenios y con prioridad sobre el Estado. Es decir, los medicamentos que se producen, no se venden".Actualmente, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ya cuenta con una Unidad de Producción de Medicamentos (UPM) cuya actividad principal es el desarrollo de medicamentos en FFS,como el Instituto Biológico del Ministerio de Salud provincial.Con una dimensión de 1.500 m2, la nueva planta que se construirá sobre predios ubicados en el Paseo del Bosque de la ciudad de La Plata, permitirá producir 10 tipos de fármacos como los antiinflamatorios o antipiréticos, antidiabéticos y antihipertensivos.Según adelantaron los responsables del proyecto, "se construirá una nave única integradora de diferentes estructuras, las cuales presentan una ´cascada´ de".Este esquema constructivo prevé áreas productivas específicas, como así también de materias primas, productos semielaborados y productos elaborados listos para despacho.Se aclaró que ya trabajan en forma conjunta con la ANMAT con el objetivo de garantizaren las etapas de producción, control y de logística. Esto incluye además los aspectos constructivos generales.Por fuera de esta nave "controlada" y biocontenida, se construirán oficinas administrativas y aulas para la formación en el área productiva de medicamentos destinada a estudiantes y graduados de la UNLP.Según explicaron los profesionales de la UNLP, "la planta producirá comprimidos a través de los procedimientos de Compresión Directa y Granulación Seca"."De esta forma se simplifica no solo la tecnología (menos equipamiento y menos servicios técnicos), se acortan los tiempos de proceso,, sin afectar significativamente la diversidad de medicamentos a producir", agregaron."Una vez en funcionamiento, la planta tendrá capacidad para producir 2 millones de comprimidos por mes para diabetes tratable Tipo 2; de 4 a 5 millones de comprimidos mensuales para hipertensión arterial tratable; 2 millones de analgésicos y antitérmicos mensuales, entre otras formulaciones. En total se podrían elaborar en el orden de 12 millones de comprimidos al mes, distribuidos en 7 a 10 medicamentos diferentes", se detalló.Acerca del rol social que tendrán los medicamentos, Erben valoró que "como institución del Estado,, es por eso que este proyecto redondea el sentir y el objetivo de por qué hacemos esta universidad. El conocimiento que circula y se crea en nuestras aulas está al servicio de la sociedad y de la Nación"."La universidad pública como depositaria del conocimiento tiene un gran rol, el conocimiento es soberanía, la ciencia es soberanía y es una obligación en estos momentos ponerlos a disposición de nuestra sociedad", destacó el actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas, quien además es investigador del CONICET y docente.En esa línea, remarcó que "los datos de la inflación, cuando hoy uno lo compara en el rubro medicamentos vemos que son muy elevados. Y si bien no pretendemos solucionar la demanda poblacional de acceso al medicamento,".Finalmente, Erben bregó para que no se derogue la Ley 27.113 que declaraba "de interés nacional y estratégica" la actividad de los laboratorios públicos dedicados a la investigación y producción de medicamento, vacunas e insumos médicos y la Asociación Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)."Existe una red que coordina la producción pública de medicamentos, nosotros como Facultad participamos. Existía hasta diciembre la ANLAB, tenía una estructura chica,. No obstante, en el DNU del presidente Javier Milei se deroga la Ley del año 2015 que creaba esta agencia y dejó sin funciones y sin coordinación a la agencia", contó.En ese aspecto, añadió: "Nosotros nos expresamos para pedir que se tenga en cuenta no avanzar con este articulado, ya que entendemos que en estos momentos la producción pública de medicamentos es central".