Sin definiciones ante el pedido de la CGT y las dos centrales de la CTA de establecer un piso de 288.600 pesos del SMVM / Foto: Camila Godoy.

La CGT denunció que el Gobierno de Javier Milei "hizo fracasar la reunión" con el "único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo" .

El, dijo que en la reunión del Consejo del Salario de este juevescon los empresarios y "la propuesta fue cero", y recordó que la central obrera "está facultada para tomar nuevas medidas" de fuerza.En declaraciones a la radio online FutuRöck, Pablo Moyano afirmó que en el encuentro del juevesy dijo que,, aseguró.Para Moyano, "estas cosas aumentan la conflictividad social, ya que mientras discutíamos aumentaba el boleto y la tarifa de luz".En tanto, al ser consultado sobre la posibilidad de un nuevo paro, Moyano contestó: "No sé la fecha, pero la CGT está facultada para tomar nuevas medidas"., dijo en relación a las muestras de afecto que recibió el presidente Javier Milei en su regreso de la gira que lo llevó a Israel, Italia y el Vaticano.El Poder Ejecutivo, las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores no llegaron ayer a un acuerdo en la reunión del Consejo del Salario que debía determinar el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, por lo que el Gobierno laudará sobre el nuevo piso de esos ingresos, según informaron fuentes gremiales.En tanto, en una entrevista que concedió a Radio Rivadavia, el presidente Javier Milei descartó la posibilidad de establecer un nuevo salario mínimo, vital y móvil por decreto."¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?", se preguntó Milei.Tras más de cuatro horas de reunión, en la cual hubo dos cuartos intermedios, las partes se retiraron sin definiciones ante el pedido de la CGT y las dos centrales de la CTA de establecer un piso de 288.600 pesos del SMVM a partir de febrero.La CGT denunció que el Gobierno de Javier Milei "hizo fracasar la reunión" con el "único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo" sobre el salario mínimo, actualmente fijado en 156.000 pesos.