Héctor Daer: "Fue una ruptura histórica en el Consejo del Salario"

Héctor Daer criticó a los empresarios. Foto: Eliana Obregon.

Tras más de cuatro horas de reunión, en la cual hubo dos cuartos intermedios, las partes se retiraron sin definiciones ante el pedido de la CGT y las dos centrales de la CTA

El Gobierno impidió el acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Vital y Móvil. Una vez más, se evidencia la lejanía entre el gobierno y la realidad que atraviesa el pueblo.



Comparto el comunicado de la CGT. pic.twitter.com/h5GQpJsDey — Héctor Daer (@hectordaer) February 15, 2024

La postura del presidente @JMilei, una vez más, refleja una falta de empatía y comprensión de las necesidades básicas de la población.



Los salarios de miseria no solo son un problema humano, sino también económico. La calidad de vida de los trabajadores es fundamental para el… https://t.co/MfB2RDfe5k — Héctor Daer (@hectordaer) February 15, 2024

"Lo que queda en claro después del episodio de ayer es la postura del Gobierno de que el ajuste lo hagan los jubilados, porque hablamos también de la jubilación mínima

El cosecretario general de la CGT,y al Gobierno por el fracaso en las negociaciones del jueves en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (Csmvm) y consideró el hecho como "una ruptura histórica" en ese ámbito.En ese marco, el dirigente del gremio de la sanidad no descartó además la posibilidad de "concretar las medidas de fuerza que sean necesarias y en el momento que tengamos que hacerlas"."Lo ocurrido ayer es una ruptura de la historia del Consejo del Salario que siempre ha sido un instrumento que permitió el diálogo tripartito", dijo Daer, en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.En la entrevista, y consultado sobre la falta de acuerdo entre los representantes del Gobierno, las centrales sindicales y los empresarios, afirmó: "Acá lo vergonzoso es que los empresarios, sobre todo de la UIA , que van a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y habla y hablan del diálogo tripartito, venga ahora y rompan sumisamente, planteando que las empresas no pueden subir el Salario Mínimo, Vital y Móvil y digamos que hoy es de 165.000 pesos y que no afecta ningún salario de trabajador en blanco".el haber hecho una parodia de un instrumento legítimo de la democracia. Fue un paso más para romper la institucionalidad del país", remarcó el dirigente gremial.El Poder Ejecutivo, las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores no llegaron ayer a un acuerdo en la reunión del Consejo del Salario que debía determinar el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, por lo que el Gobierno laudará sobre el nuevo piso de esos ingresos, según informaron fuentes gremiales.Tras más de cuatro horas de reunión, en la cual hubo dos cuartos intermedios,ante el pedido de la CGT y las dos centrales de la CTA de establecer un piso de 288.600 pesos del SMVM a partir de febrero."Ahora -opinó Daer- el Gobierno tendrá por decreto, que resolver el aumento del salario mínimo, que seguramente irá en línea con el ajuste que pretenden sobre los jubilados, sobre los beneficios de los planes sociales, sobre los trabajadores".Sin embargo, el presidente Javier Milei dijo este viernes a radio Rivadavia que no fijará el nuevo monto por decreto Para Daer, "lo que queda en claro después del episodio de ayer es la postura del Gobierno de que el ajuste lo hagan los jubilados, porque hablamos también de la jubilación mínima, y de los que menos tienen en el país. Acá no hay motosierra para nadie más"."La solución pasa por concretar un empobrecimiento colectivo, que todos trabajemos por un plato de arroz, para, de esa manera, el país entrar en el marco de competitividad para la transferencia de los que menos tienen a los que más tienen en el país", cuestionó el sindicalista.Asimismo,: "Con estás políticas económicas, socialmente esto va a ser algo insostenible para el pueblo, para los jubilados, los pobres, los trabajadores y los desocupados, Acá el Gobierno nacional tiene que reflexionar y no dejarse llevar por los (Federico) Sturzenegger y por todos los personajes que quieren hacer las cosas contra la gente, contra el pueblo argentino".Finalmente, ante una consulta sobre una posible medida de fuerza,en que el Congreso derogue el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), porque es la pista para las políticas que quieren aplicar"."Que nadie tenga dudas, que de la misma manera que programamos lo del 24 vamos a ser nosotros los que capitalicemos el conflicto social y llevar adelante las medidas de acción que sean necesarias para el momento que tengamos que hacerlas", concluyó.