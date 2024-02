El Gobierno eliminará fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones

Foto: Camila Godoy.

"Vamos a ir a fondo y no vamos a bajar los brazos porque gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve". Javier Milei

El Gobierno nacional anunció la eliminación de fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones y enmarcó la decisión en la convicción de avanzarEl anuncio fue realizado por el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno e, inmediatamente, fue confirmado por el propio presidente Javier Milei en una entrevista que brindó a Radio Rivadavia."Vamos a avanzar en eso y vamos a ir contra todas las cajas de la política", dijo Milei a Radio Rivadavia, cuando se lo consultó sobre la decisión anunciada instantes antes por Adorni.En su habitual conferencia de prensa, el portavoz dijo que el presidente Javier Milei había decididopor entender quey representan un gasto "anuales, lo que significa -aseguró- "medio punto del Producto Bruto Interno".Adorni señaló que esos fondosy consideró "llamativo" que "la política no esté de acuerdo en transparentar fondos millonarios que nadie sabe bien cómo utilizan la plata".En tanto, en la entrevista que brindó a Radio Rivadavia, Milei sostuvo: "Vamos a ir a fondo y no vamos a bajar los brazos porque gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve".Por otro lado, en la conferencia de prensa en Casa de Gobierno,ya que "vivimos en un país federal y eso implica que el transporte hoy es responsabilidad de las correspondientes jurisdicciones".También destacó la adjudicación de US$ 1.170 millones de la segunda serie del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), que "sigue traccionando entre los importadores como una solución al problema que ha generado el gobierno anterior", así como la simplificación para la importación de materiales eléctricos para la industria dispuesta por la Secretaría de Comercio.Por otra parte, destacó queEn la introducción a la conferencia de prensa, Adorni anunció que Milei", aunque no precisó cuáles de los 28 existentes en la órbita del Estado nacional, según un relevamiento realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), serán alcanzados por la medida."Apelamos a que la política comprenda que la transparencia tiene que estar por encima de todo y que le den lugar a lo que planteamos en la ley Ómnibus, que es la eliminación de estos fondos", exhortó.