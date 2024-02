En un partido de alto vuelo, Racing recibe al líder Godoy Cruz

Foto: Víctor Carreira.

Club, queeste sábadoAntonio Tombaen el inicio de la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El partido comenzará a las 19.00, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, con arbitraje de Fernando Rapallini y la transmisión a cargo de ESPN Premium.Racing tiene 10 puntos y en las últimas dos presentaciones mostró su mejor versión, liderado por Juan Fernando Quintero y su goleador Adrián "Maravilla" Martínez (cinco goles).El equipo de Gustavo Costas, en principio, mantendrá el equipo que goleó en Rosario a Newell's Old Boys (4-0), ya que dos de los tres jugadores que volvieron del Preolímpico Sub 23 (Juan Nardoni y Marco Di Césare) están lesionados y Baltasar Rodríguez podría aparecer en el banco de suplentes.Por su parte, Godoy Cruz, en línea con lo mostrado en las últimas temporadas, sostuvo una conducción de juego en las primeras fechas y lidera con 13 unidades (cuatro triunfos y un empate). Además, es el único equipo con la valla invicta en lo que va del campeonato.El conjunto mendocino tendrá muchas variantes en relación al equipo inicial que igualó sin goles con Unión de Santa Fe, ya que el entrenador rotó para darles descanso a Pier Barrios y Federico Rasmussen en el fondo y arriba no contará con el lesionado Tomás Pozzo. Es por eso que ambos reaparecerán en el "Cilindro" y en el frente ofensivo estará Tomás Badaloni.