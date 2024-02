San Lorenzo espera ganar su primer partido cuando reciba a Tigre

Foto: Osvaldo Fantón.

en la Copa de la Liga,este sábado, de mala campaña yen un partido válido por la sexta fecha de la Zona A del certamen.El choque se disputará desde las 17 en el estadio Pedro Bidegain, será arbitrado por Nicolás Ramírez y en el VAR estará Sebastián Zunino. Se televisará por la señal TNT Sports.Los dirigidos por Rubén Darío Insúa necesitan ganar su primer partido y si es posible ante su gente, después de una mejoría demostrada en el segundo tiempo del empate ante Estudiantes de La Plata (1 a 1), donde el DT introdujo algunos cambios en el esquema y terminó jugando con tres centro delanteros.En San Lorenzo volvieron el defensor Gonzalo Luján y el delantero paraguayo Iván Leguizamón tras sus respectivos compromisos con sus selecciones nacionales en el último torneo Preolímpico Sub 23 jugado en Venezuela.Leguizamón seria opción concreta para Insúa en caso de reforzar el ataque y Luján se apunta como uno de los primeros recambios en la línea defensiva para el choque ante el "Matador".El arquero Facundo Altamirano aún se recupera de la fractura en el malar derecho -ocurrida en la derrota 4-1 ante Racing-, por lo que Gastón "Chila" Gómez volverá a ocupar el arco. El mediocampista Cristian Ferreira también sería baja contra Tigre y es probable que Insúa lo preserve para la 7ma. fecha, en el clásico ante Huracán.Por su parte, el equipo de Victoria dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito, ídolo sanlorencista, llega al duelo de este sábado en el medio de una mala campaña y tras caer como local (1-0) ante Defensa y Justicia."Todo me preocupa. No sumar puntos, no ganar, no hacer goles; de todo un poco. Todos estamos preocupados por la situación porque llevamos 20 días de torneo y no hay tiempo", dijo Gorosito, cuyo equipo no sumó puntos todavía.En el historial jugaron 66 veces y San Lorenzo lleva una diferencia de 24 partidos con 39 victorias. Tigre ganó 15 veces y empataron en otras 12 ocasiones.