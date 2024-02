Milei, sobre la inflación: "el momento más duro será entre marzo y abril"

"Siguiendo las estimaciones del FMI, el momento más duro será entre marzo y abril y, a partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año y, cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante", dijo el Presidente.

“Somos los campeones del progresismo. El impuesto que más daño le hace a la gente es la inflación y nosotros evitamos la hiperinflación” Javier Milei

"Vamos a ir contra todas las cajas de la política. Vamos a ir a fondo y no vamos a bajar los brazos porque gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve" Javier Milei

"Vamos a avanzar en eso y vamos a ir contra todas las cajas de la política. Vamos a ir a fondo y no vamos a bajar los brazos porque gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve", dijo Milei.





Salario mínimo: "No creo que un político pueda determinar un precio a mano"

Sobre la paritaria docente y las provincias

El presidente Javier Milei afirmó este viernes quey precisó que en las dos primeras semanas de febrero el índice "viene al 10 por ciento".Milei sostuvo queEl Presidente destacó la baja de la inflación y los efectos del DNU 70/2023, especialmente en lo que respecta a los, los cuales,“Estamos logrando bajar la inflación. Íbamos a una inflación del 17.000% porque la inflación mayorista dio 54%. Logramos que la de diciembre fuera de 25% y que caiga a 20% en enero, cuando enero estacionalmente juega en contra y repetir el mismo número hubiera sido un buen número”, celebró Milei.Respecto al índice de este mes,“Las dos primeras semanas de febrero 10%. Hoy viene al 10% la inflación.”, indicó y destacó también “el desplome” en la curva de futuros del dólar.En ese sentido, para Milei, la política de baja de inflación es “fuertemente progresista”.El impuesto que más daño le hace a la gente es la inflación y nosotros evitamos la hiperinflación”, dijo el jefe de Estado.También subrayó el trabajo realizado por elen materia de reservas y base monetaria con una “mejora” en sus activos y un pasivo que “sigue siendo el mismo”.“Recibimos al Banco Central con reservas internacionales netas negativas en US$ 11.000 millones y. Y la base monetaria prácticamente no se movió porque se absorbió dinero por sector fiscal y por el Bopreal”, sostuvo el primer mandatario.En ese sentido, señaló que la base monetaria actual –de US$ 8.000 millones- tiene “más respaldo del que tenía la Convertibilidad” y reiteró sus planes de dolarizar: “si terminamos de limpiar los pasivos renumerados del Banco Central podemos dolarizar”.“Argentina tiene salarios de US$ 200 o US$ 300 que es una miseria cuando en la Convertibilidad teníamos de US$ 1.800 y, si seguíamos en la misma tendencia, hubieran sido de US$ 3.000”, remarcó.Pese a esto, volvió a enfatizar la necesidad de recomponer las tarifas eléctricas y de otros servicios.“El problema no es que las tarifas sean caras. El problema es el salario. Hay que dejar la demagogia con los precios. Los precios tienen que ser precios de mercado. No podemos vivir rompiendo el sistema de precios por cuestiones emocionales porque si no, no queda nada”, aseveró.Por último,No obstante, se lamentó que no se haya aprobado la Ley Bases en el Congreso, la cual hubiera llevado al país a una “tasa de crecimiento muy fuerte” del “10% anual” y a un sendero que hubiera permitido a Argentina a “parecerse a Alemania” en “20 años”.“Con la economía creciendo en 2025 vamos a arrasar en las elecciones y vamos a tener un Congreso como la gente para que votemos todas las reformas pro-mercado y Argentina despegue como un cohete”, enfatizó Milei.En una entrevista con radio Rivadavia, Milei reiteró además que fue un "éxito político enorme y rotundo" el frustrado tratamiento de la ley Bases en el Congreso ya que "ordena el plano electoral de acá al 2025".También ratificó que se va a "avanzar" en la eliminación de los fondos fiduciarios y se va "a ir contra todas las cajas de la política".Milei dijo que no fijará por decreto el salario mínimo, tras la frustrada sesión del jueves del Consejo del Salario Mínimo Vital y Movil que debía establecer un nuevo monto.“¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores?”, se preguntó Milei esta mañana en declaraciones a radio Rivadavia.El presidente insistió además con que laes un tema que "depende de cada provincia" que paga esos salarios y desestimó la posibilidad de convocar a una negociación nacional., dijo Milei y reiteró además que s e entregarán "vouchers para útiles escolares y una ayuda de contención financiera para que los chicos no pierdan el colegio al que están yendo" por el aumento de cuotas.